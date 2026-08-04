Polska tenisistka odwróciła losy rywalizacji! Jest awans w turnieju WTA w Toronto

Magda Linette kontynuuje zmagania za oceanem. Po odpadnięciu w pierwszej rundzie w Waszyngtonie, tym razem Polka wystartowała w turnieju rangi WTA 1000 w Toronto.

ZOBACZ TAKŻE: Pokonała Chwalińską, teraz została ofiarą fałszywego filmu. "Nie jesteś pierwsza"

Przeciwniczką 65. w rankingu Polki była 620. na światowej liście Carol Zhao. Kanadyjka otrzymała dziką kartę od organizatorów.

Premierowa partia przez długi czas przebiegała pod dyktando serwujących. Pierwsze i jedyne przełamanie nadeszło w dziewiątym gemie. Niespodziewanie jego autorką była Zhao, która chwilę później domknęła seta przy swoim podaniu, triumfując 6:4.

W drugiej odsłonie Linette przejęła inicjatywę. Szybko zdobyła breaka i odskoczyła na 3:0. Przy stanie 4:1 Zhao natomiast skorzystała z przerwy medycznej.

Nie wytrąciło to jednak z rytmu Linette. Polka powiększyła prowadzenie i ostatecznie zwyciężyła do jednego, wyrównując stan całego pojedynku.

Początek decydującego aktu zmagań przyniósł wiele emocji. Pierwsze trzy gemy padły bowiem łupem returnujących. O jedno przełamanie więcej zanotowała Linette, która potem odjechała na 3:1.

Kolejne słowo należało do Zhao. Reprezentantka gospodarzy zdołała odłamać naszą rodaczkę i wyrównała na 4:4.

Linette nie złożyła jednak broni. Już w kolejnym gemie znów odebrała serwis Kanadyjce i prowadziła 5:4. Polka zakończyła starcie własnym podaniem, odnosząc wiktorię 6:4 i meldując się w drugiej rundzie turnieju w Toronto.

Poznanianka wie już, z kim zmierzy się w następnej potyczce. Mowa o rozstawionej z "13" Amerykance Ivie Jovic, która w pierwszej fazie miała wolny los.

Wcześniej swój pojedynek 1/64 finału wygrała inna Polka. Magdalena Fręch pokonała w dwóch setach Francuzkę Leolię Jeanjean.

Magda Linette - Carol Zhao 4:6, 6:1, 6:4

Polsat Sport