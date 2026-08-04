LOTTO Gdynia Sailing Days 2026 zakończone. Udany sprawdzian przed MŚ

Tegoroczna edycja miała szczególne znaczenie. Była częścią obchodów 100-lecia Gdyni, a jednocześnie stanowiła najważniejszy etap przygotowań do Żeglarskich Mistrzostw Świata World Sailing 2027.

– LOTTO Gdynia Sailing Days po raz kolejny pokazały, że Gdynia jest miejscem, w którym żeglarstwo ma swój dom. Cieszę się, że w roku jubileuszu 100-lecia naszego miasta mogliśmy gościć ponad tysiąc zawodników z całego świata i wspólnie stworzyć wydarzenie pełne sportowych emocji oraz niezapomnianych chwil. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy będą dobrze wspominać pobyt w Gdyni. Dziękuję Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu za organizację tego wyjątkowego festiwalu i już dziś zapraszam do Gdyni za rok na Żeglarskie Mistrzostwa Świata World Sailing – powiedziała Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.

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Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji był Test Event – generalna próba organizacyjna przed przyszłorocznymi Żeglarskimi Mistrzostwami Świata World Sailing. To właśnie podczas przyszłorocznego czempionatu najlepsi żeglarze świata rozpoczną walkę o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Los Angeles 2028.

– Gościliśmy przedstawicieli World Sailing, którzy obserwowali przebieg regat i wspólnie z nami analizowali rozwiązania organizacyjne. Pokazaliśmy, że Gdynia jest doskonałym miejscem do organizacji wydarzeń tej rangi i po raz kolejny udowodniliśmy, że zasługuje na miano żeglarskiej stolicy Polski – powiedział Tomasz Chamera, wiceprezydent World Sailing.

Zwieńczeniem tegorocznej edycji były Otwarte Mistrzostwa Europy klasy Optimist, które po ponad dwudziestu latach wróciły do Gdyni. W regatach wystartowała światowa czołówka młodych żeglarzy, a zawody pokazały nie tylko wysoki poziom sportowy, ale również skuteczność polskiego systemu szkolenia, brązowy medal zdobyła bowiem Barbara Gmurek, reprezentantka Kadry Narodowej PZŻ.

– To, co szczególnie cieszy, to fakt, że praktycznie wszyscy nasi czołowi zawodnicy seniorskiej Kadry Narodowej PZŻ zaczynali w klasie Optimist. Pokazuje to, że konsekwentnie realizowana droga rozwoju przynosi bardzo dobre efekty – podkreślił Tomasz Figlerowicz, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego ds. sportu.

LOTTO Gdynia Sailing Days po raz kolejny udowodniły, że są znacznie więcej niż cyklem regat. To wydarzenie, które łączy sport wyczynowy z edukacją, promocją aktywnego stylu życia i integracją środowiska żeglarskiego. Wśród uczestników znaleźli się zarówno najmłodsi adepci żeglarstwa – najmłodszy zawodnik festiwalu urodził się w 2018 roku – jak i legendy tej dyscypliny. Najstarszym uczestnikiem był Czesław Perlicki, startujący w klasie Star, urodzony w 1935 roku.

Sukces tegorocznej edycji potwierdził gotowość Polskiego Związku Żeglarskiego i Gdyni do organizacji największych wydarzeń międzynarodowych. Za rok oczy całego żeglarskiego świata ponownie zwrócą się ku Gdyni, która będzie gospodarzem Żeglarskich Mistrzostw Świata World Sailing 2027 – pierwszego etapu kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Los Angeles 2028.

Informacja prasowa