Maja Chwalińska - Talia Gibson. Wynik meczu. Kto wygrał?
Maja Chwalińska - Talia Gibson to spotkanie w ramach turnieju WTA w Torinto. Wynik meczu Chwalińska vs Gibson - kto wygrał?
Czas na pierwszy występ Chwalińskiej po Wimbledonie. Przypomnijmy - Polka nabawiła się kontuzji podczas wielkoszlemowego turnieju i w ostatnim czasie pauzowała.
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W Toronto polska tenisistka rozpocznie zmagania od drugiej rundy. Jej rywalką w tej fazie turnieju będzie Talia Gibson z Australii.
Do tej pory Chwalińska i Gibson nie miały okazji ze sobą rywalizować. Która z tenisistek wygra pierwsze bezpośrednie starcie i wywalczy awans do kolejnej rundy?
Chwalińska - Gibson. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Chwalińska - Gibson podamy zaraz po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał spotkanie Chwalińska - Gibson, poinformujemy po ostatniej akcji starcia.Przejdź na Polsatsport.pl