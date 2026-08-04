Maja Chwalińska - Talia Gibson. Wynik meczu. Kto wygrał?

Czas na pierwszy występ Chwalińskiej po Wimbledonie. Przypomnijmy - Polka nabawiła się kontuzji podczas wielkoszlemowego turnieju i w ostatnim czasie pauzowała.

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W Toronto polska tenisistka rozpocznie zmagania od drugiej rundy. Jej rywalką w tej fazie turnieju będzie Talia Gibson z Australii.

Do tej pory Chwalińska i Gibson nie miały okazji ze sobą rywalizować. Która z tenisistek wygra pierwsze bezpośrednie starcie i wywalczy awans do kolejnej rundy?

Chwalińska - Gibson. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Chwalińska - Gibson podamy zaraz po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał spotkanie Chwalińska - Gibson, poinformujemy po ostatniej akcji starcia.

Polsat Sport