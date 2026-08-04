Maja Chwalińska - Talia Gibson. Wynik meczu. Kto wygrał?

Tenis

Maja Chwalińska - Talia Gibson to spotkanie w ramach turnieju WTA w Torinto. Wynik meczu Chwalińska vs Gibson - kto wygrał?

Portret młodej kobiety z długimi, blond włosami, patrzącej w bok z lekkim uśmiechem. Kobieta ma na sobie ciemnozieloną kurtkę z widocznym logo.
fot. PAP
Maja Chwalińska wraca do gry po kontuzji

Czas na pierwszy występ Chwalińskiej po Wimbledonie. Przypomnijmy - Polka nabawiła się kontuzji podczas wielkoszlemowego turnieju i w ostatnim czasie pauzowała. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Pilny komunikat ws. Mai Chwalińskiej! "Drodzy kibice..."

 

W Toronto polska tenisistka rozpocznie zmagania od drugiej rundy. Jej rywalką w tej fazie turnieju będzie Talia Gibson z Australii.

 

Do tej pory Chwalińska i Gibson nie miały okazji ze sobą rywalizować. Która z tenisistek wygra pierwsze bezpośrednie starcie i wywalczy awans do kolejnej rundy?

Chwalińska - Gibson. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Chwalińska - Gibson podamy zaraz po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał spotkanie Chwalińska - Gibson, poinformujemy po ostatniej akcji starcia.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MAJA CHWALIŃSKATENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hubert Hurkacz - Tommy Paul. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 