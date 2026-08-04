Reprezentant Polski wróci do Europy? Gigant chce ściągnąć bramkarza

Nie tylko Al-Hilal chce zdobyć podpis Polaka. Jak informuje "L'Equipe", Bułką zainteresowany jest francuski gigant, Olympique Marsylia.

Olympique posiada silną obsadę bramki, jednak lada moment może się to zmienić. Bramkarze Geronimo Rulli oraz Jeffrey de Lang mają ważne umowy jeszcze przez następny sezon. Wygląda na to, że obaj opuszczą klub jeszcze tego lata. Wykupem Rulliego zainteresowany jest Manchester City, a De Lang ma przejść do FC Twente.

Bułka, mający doświadczenie z występów we francuskiej lidze, ma być idealnym kandydatem do stanięcia między słupkami w koszulce Olympique. Polski bramkarz był zawodnikiem Paris Saint-Germain. Najlepszy okres swojej kariery przeżył podczas czteroletniej przygody w OGC Nice. W sezonie 23/24 wystąpił 34 razy i zdobył 17 czystych kont.

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Rok temu golkiper łączony był z różnymi drużynami europejskimi, m.in. Sunderlandem. Zdecydował się na transfer do Arabii Saudyjskiej. W Neom SC nie zagrał zbyt wielu spotkań przez kontuzję, której nabawił się podczas treningu we wrześniu 2025 roku. Zerwane więzadło krzyżowe w kolanie nie pozwoliło mu na grę aż do kwietnia 2026 roku. Ostatecznie Bułka w Saudi Pro League rozegrał osiem meczów.

Pozyskanie Polaka może być dla klubu z Marsylii kosztowne przez kontrakt golkipera obowiązujący do 2029 roku i pensję około pięć milionów euro rocznie. W razie problemów związanych z transferem Bułki, alternatywą ma być Guillaume Restes z Toulouse FC.

Olympique Marsylia w nowym sezonie będzie rywalizować zarówno w Ligue 1, jak i europejskich rozgrywkach.

Antoni Bednarczyk