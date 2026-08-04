Milan ciągle liderem. Kolejne zwycięstwo

Podobnie jak w poniedziałek w Koszalinie, Milan wyprzedził Francuza Paula Magniera (Soudal Quick-Step). Trzecie miejsce zajął Włoch Matteo Malucelli (XDS Astana).

Włoch odniósł 35. zwycięstwo w zawodowej karierze, w której ma m.in. wygrał dwa etapy ubiegłorocznego Tour de France. W środę będzie miał szansę na kolejny sukces, na ostatnim sprinterskim etapie z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.

Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na dziewiątej pozycji.

Wyniki 2. etapu Tour de Pologne, Międzyzdroje - Szczecin (150,2 km):

1. Jonathan Milan (Włochy/Lidl-Trek) - 3:05.37

2. Paul Magnier (Francja/Soudal Quick-Step)

3. Matteo Malucelli (Włochy/XDS Astana)

4. Ivan Garcia Cortina (Hiszpania/Movistar)

5. Daniel Skerl (Włochy/Bahrain-Victorious)

6. Simon Dehairs (Belgia/Alpecin-Premier Tech)

7. Maikel Zijlaard (Holandia/Tudor)

8. Sakarias Koller Loland (Norwegia/Uno-X Mobility)

9. Marceli Bogusławski (Polska/reprezentacja)

10. Jordi Meeus (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe)

...

36. Filip Maciejuk (Polska/Movistar)

38. Kamil Małecki (Polska/Pinarello Q36.5)

55. Jakub Kaczmarek (Polska/reprezentacja)

68. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Jonathan Milan (Włochy/Lidl-Trek) - 8:09.28

2. Paul Magnier (Francja/Soudal Quick-Step) strata 8 s

3. Kamil Małecki (Polska/Pinarello Q36.5) 12

4. Jonas Rutsch (Niemcy/Lotto Intermarche) 14

5. Matteo Malucelli (Włochy/XDS Astana) 16

6. Noah Hobbs (W. Brytania/EF Education-EasyPost) ten sam czas

7. Patryk Stosz (Polska/reprezentacja) 18

8. Bart Lemmen (Holandia/Visma-Lease a Bike)

9. Rudy Molard (Francja/Groupama - FDJ United) ten sam czas

10. Anton Schiffer (Niemcy/Visma-Lease a Bike) 19

...

16. Marceli Bogusławski (Polska/reprezentacja) 20

40. Filip Maciejuk (Polska/Movistar)

48. Jakub Kaczmarek (Polska/reprezentacja)

51. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas

PAP