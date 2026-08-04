Milan ciągle liderem. Kolejne zwycięstwo
Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl-Trek odniósł drugie etapowe zwycięstwo w 83. Tour de Pologne, wygrywając w Szczecinie drugi odcinek, i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.
Podobnie jak w poniedziałek w Koszalinie, Milan wyprzedził Francuza Paula Magniera (Soudal Quick-Step). Trzecie miejsce zajął Włoch Matteo Malucelli (XDS Astana).
Włoch odniósł 35. zwycięstwo w zawodowej karierze, w której ma m.in. wygrał dwa etapy ubiegłorocznego Tour de France. W środę będzie miał szansę na kolejny sukces, na ostatnim sprinterskim etapie z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na dziewiątej pozycji.
Wyniki 2. etapu Tour de Pologne, Międzyzdroje - Szczecin (150,2 km):
1. Jonathan Milan (Włochy/Lidl-Trek) - 3:05.37
2. Paul Magnier (Francja/Soudal Quick-Step)
3. Matteo Malucelli (Włochy/XDS Astana)
4. Ivan Garcia Cortina (Hiszpania/Movistar)
5. Daniel Skerl (Włochy/Bahrain-Victorious)
6. Simon Dehairs (Belgia/Alpecin-Premier Tech)
7. Maikel Zijlaard (Holandia/Tudor)
8. Sakarias Koller Loland (Norwegia/Uno-X Mobility)
9. Marceli Bogusławski (Polska/reprezentacja)
10. Jordi Meeus (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe)
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36. Filip Maciejuk (Polska/Movistar)
38. Kamil Małecki (Polska/Pinarello Q36.5)
55. Jakub Kaczmarek (Polska/reprezentacja)
68. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas
Klasyfikacja generalna:
1. Jonathan Milan (Włochy/Lidl-Trek) - 8:09.28
2. Paul Magnier (Francja/Soudal Quick-Step) strata 8 s
3. Kamil Małecki (Polska/Pinarello Q36.5) 12
4. Jonas Rutsch (Niemcy/Lotto Intermarche) 14
5. Matteo Malucelli (Włochy/XDS Astana) 16
6. Noah Hobbs (W. Brytania/EF Education-EasyPost) ten sam czas
7. Patryk Stosz (Polska/reprezentacja) 18
8. Bart Lemmen (Holandia/Visma-Lease a Bike)
9. Rudy Molard (Francja/Groupama - FDJ United) ten sam czas
10. Anton Schiffer (Niemcy/Visma-Lease a Bike) 19
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16. Marceli Bogusławski (Polska/reprezentacja) 20
40. Filip Maciejuk (Polska/Movistar)
48. Jakub Kaczmarek (Polska/reprezentacja)
51. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas