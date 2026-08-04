Mistrz olimpijski otarł się o śmierć. To nawrót niebezpiecznej choroby

Złoty medalista olimpijski w koszykówce z 2008 roku musiał zakończyć karierę w wieku 31 lat, gdy badania wykazały u niego powracające zakrzepy krwi. W rozmowie opublikowanej przez serwis HoopsHype 42-latek wyznał, że choroba ponownie dała o sobie znać na początku bieżącego roku.

- W styczniu miałem bardzo poważny epizod. Tak naprawdę prawie umarłem, a potem wróciłem do życia. Nie żartuję. Miałem kolejny zator płucny. To wydarzyło się w styczniu tego roku. Spędziłem tydzień w szpitalu - zaznaczył Bosh.

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- Co ciekawe, nie miałem żadnych objawów. Z tym trzeba żyć do końca życia. Myślałem, że mam już to za sobą, ale tak nie jest - dodał.

Z podobnym schorzeniem mierzy się obecnie gwiazda ligi NBA - Victor Wembanyama. Środkowy San Antonio Spurs pauzował na wczesnym etapie minionego sezonu właśnie z powodu zakrzepu krwi.

Mimo przerwy rozegrał aż 64 spotkania, notując średnio 25 punktów, 11,5 zbiórki oraz 3,1 bloku. Zespół z Teksasu osiągnął z nim w składzie bilans 62-20, awansując jednocześnie do finałów NBA. 22-latek zakończył sezon jako Najlepszy Obrońca Roku oraz finalista głosowania na nagrodę MVP, a latem podpisał maksymalne przedłużenie debiutanckiego kontraktu o wartości 252 milionów dolarów na pięć kolejnych lat.

Mając na uwadze własne doświadczenia zdrowotne, 11-krotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA skierował do Francuza, ale także do wszystkich w podobnej sytuacji, apel o codzienną profilaktykę.

- Dlatego bierzcie swoje leki. Ja przyjmuję je codziennie, dbam o siebie każdego dnia i cały czas kontroluję swój stan - podkreślił.

- Bierz swoje leki. Upewnij się, że rygorystycznie przestrzegasz zaleceń, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu problemu, ponieważ wystarczy tylko ten jeden raz. Mnie to spotkało po raz kolejny, przydarzyło się dwa razy i nie mogłem już więcej grać. W jego przypadku chodzi po prostu o to, by robił wszystko, co konieczne, aby krew była jak najbardziej rozrzedzona i żeby dbał o swoje ciało poza boiskiem - podsumował były zawodnik.

ŁO, Polsat Sport