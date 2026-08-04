Nie żyje polski trener piłkarski. Był selekcjonerem reprezentacji
Nie żyje Wiesław Grabowski, polski trener piłkarski. Miał 78 lat.
- Wiesław Grabowski był w sztabie szkoleniowym Jacka Gmocha podczas MŚ 1978
- Kilka lat później trafił do Afryki
- Był selekcjonerem reprezentacji Zambii oraz Zimbabwe
- Prowadził akademię piłkarską DT Africa United
- Jego wychowankami byli między innymi Dickson Choto i Takesure Chinyama
- Zmarł w wieku 78 lat
Grabowski był w sztabie szkoleniowym Jacka Gmocha podczas MŚ 1978. Kilka lat później trafił do Afryki, gdzie rozpoczął pracę z tamtejszymi drużynami. Był selekcjonerem reprezentacji Zambii oraz Zimbabwe.
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Prowadził akademię piłkarską DT Africa United. Jego wychowankami byli między innymi późniejsi wieloletni piłkarze Legii Warszawa, Dickson Choto czy Takesure Chinyama, król strzelców polskiej Ekstraklasy z sezonu 2008/2009.
W lokalnych mediach określono go "architektem złotej generacji zimbabweńskiego futbolu" oraz "legendarnym szkoleniowcem".
Mieszkał w stolicy Zimbabwe, Harare.
Zmarł 29 lipca w wieku 78 lat.Przejdź na Polsatsport.pl