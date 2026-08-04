Nie żyje polski trener piłkarski. Był selekcjonerem reprezentacji

Piłka nożna

Nie żyje Wiesław Grabowski, polski trener piłkarski. Miał 78 lat.

Płonąca pochodnia w dużej, okrągłej misie na ciemnym tle.
Nie żyje Wiesław Grabowski, polski trener piłkarski.
  • Wiesław Grabowski był w sztabie szkoleniowym Jacka Gmocha podczas MŚ 1978
  • Kilka lat później trafił do Afryki
  • Był selekcjonerem reprezentacji Zambii oraz Zimbabwe
  • Prowadził akademię piłkarską DT Africa United
  • Jego wychowankami byli między innymi Dickson Choto i Takesure Chinyama
  • Zmarł w wieku 78 lat

Grabowski był w sztabie szkoleniowym Jacka Gmocha podczas MŚ 1978. Kilka lat później trafił do Afryki, gdzie rozpoczął pracę z tamtejszymi drużynami. Był selekcjonerem reprezentacji Zambii oraz Zimbabwe. 

 

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Prowadził akademię piłkarską DT Africa United. Jego wychowankami byli między innymi późniejsi wieloletni piłkarze Legii Warszawa, Dickson Choto czy Takesure Chinyama, król strzelców polskiej Ekstraklasy z sezonu 2008/2009.

 

W lokalnych mediach określono go "architektem złotej generacji zimbabweńskiego futbolu" oraz "legendarnym szkoleniowcem".

 

Mieszkał w stolicy Zimbabwe, Harare.

 

Zmarł 29 lipca w wieku 78 lat.

BS, Polsat Sport
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