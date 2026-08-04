Nie żyje polski trener piłkarski. Był selekcjonerem reprezentacji

Grabowski był w sztabie szkoleniowym Jacka Gmocha podczas MŚ 1978. Kilka lat później trafił do Afryki, gdzie rozpoczął pracę z tamtejszymi drużynami. Był selekcjonerem reprezentacji Zambii oraz Zimbabwe.

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Prowadził akademię piłkarską DT Africa United. Jego wychowankami byli między innymi późniejsi wieloletni piłkarze Legii Warszawa, Dickson Choto czy Takesure Chinyama, król strzelców polskiej Ekstraklasy z sezonu 2008/2009.

W lokalnych mediach określono go "architektem złotej generacji zimbabweńskiego futbolu" oraz "legendarnym szkoleniowcem".

Mieszkał w stolicy Zimbabwe, Harare.

Zmarł 29 lipca w wieku 78 lat.

BS, Polsat Sport