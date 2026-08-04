Oficjalnie! Pululu został przedstawiony w nowym klubie

Afimico Pululu po trzech latach gry pożegnał się niedawno z Jagiellonią Białystok. - Na pewno chcieliśmy, żeby "Afi" z nami został. Już wcześniej mówiłem, że znalezienie zastępstwa jest bardzo trudne ze względu na bardzo specyficzny i rzadki profil - tłumaczył trener Adrian Siemieniec w rozmowie z Polsatem Sport.

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Jakiś czas temu Foot Mercato pisało o zainteresowaniu ze strony RC Lens i FC Lorient. Mówiło się również, że napastnik znalazł się na liście życzeń Lokomotiwu Moskwa czy Bursasporu. Ostatecznie 27-latek został piłkarzem Al-Hazem. "Witamy" - przekazano w specjalnie opublikowanym materiale wideo.

Klub awansował do ROSHN Saudi League w sezonie 2024/25 i zdołał się utrzymać, zajmując dziewiąte miejsce w poprzednim sezonie. To w dużej mierze zasługa byłego selekcjonera reprezentacji Tunezji Jalela Kadriego, który w ubiegłym roku zastąpił na stanowisku Saleha Al-Mohammadiego.

Były już piłkarz Jagiellonii będzie miał okazję zadebiutować w nowej drużynie już 13 sierpnia. W pierwszej kolejce sezonu Al-Hazem zmierzy się na wyjeździe z Abha Club.

HP, Polsat Sport