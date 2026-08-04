Piękny gest Lechii Gdańsk po śmierci Mateusza Bąka. Tak uhonorowali legendę

Lechia przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych informację o zastrzeżeniu numeru "24", z którym Bąk przez lata występował w barwach gdańskiej ekipy.

"W hołdzie Legendzie Lechii Gdańsk - Mateuszowi Bąkowi - Klub zastrzega numer 24, z którym przez lata reprezentował biało-zielone barwy. Od dziś numer ten na zawsze będzie należał do Ciebie. Nigdy o Tobie nie zapomnimy, Bączek" (pisownia oryginalna) - przekazał klub.

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Przypomnijmy, że Mateusz Bąk był bramkarzem Lechii w latach 2001-2010 oraz 2013-2017. Z drużyną z Trójmiasta, dla której występował już w latach '90 w juniorach, przeszedł drogę z A-klasy do Ekstraklasy. Wywalczył z nią m.in. czwarte i piąte miejsce oraz Puchar Polski. Był też wielokrotnie kapitanem zespołu. Po zakończonej karierze pracował w tamtejszej Akademii, z którą rozstał się w 2022 roku.

Wiadomość o śmierci 43-latka poruszyła nie tylko trójmiejskie, ale i polskie środowisko piłkarskie.

Krystian Natoński, Polsat Sport