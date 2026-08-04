Liga Mistrzów: wyniki meczów 3. rundy eliminacji

Olympique Lyon to dwukrotny półfinalista Ligi Mistrzów (2010, 2020). W zeszłym sezonie utytułowany klub zajął czwarte miejsce w lidze francuskiej, więc musi uczestniczyć w eliminacjach Champions League. W 3. rundzie trafił na wicemistrza Czech - Spartę Praga.

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Pod koniec pierwszej połowy meczu w stolicy Czech zespół gości wyszedł na prowadzenie, gdy obrońca Sparty Martin Suchomel skierował piłkę do własnej bramki. Matej Rynes wyrównał na 1:1, a w 69. minucie zwycięskiego gola dla gospodarzy strzelił Ekwadorczyk John Mercado.

Duży krok w kierunku awansu do 4. rundy wykonał też Slovan. W wyjazdowym spotkaniu z mistrzem Szwecji drużyna z Bratysławy przegrywał od 61. minuty, gdy gola z rzutu karnego zdobył Elliot Stroud. Końcówka należała jednak do piłkarzy trenera Yayi Toure. Najpierw wyrównał Suleiman Camara, a w doliczonym czasie gry zwycięską bramkę dla gości zdobył Manasse Kianga.

W środę odbędą się kolejne dwa mecze 3. rundy eliminacji LM. Duński Aarhus GF, który wyeliminował Lecha, zagra z azerskim Sabahem Baku Tymoteusza Puchacza. Z kolei pogromca Górnika Fenerbahce Stambuł podejmie austriacki Sturm Graz. Rewanże zaplanowano na 11 sierpnia.

W rozgrywkach nie uczestniczą już polskie kluby. Lech Poznań i Górnik Zabrze zostały wyeliminowane w 2. rundzie.

Wyniki pierwszych meczów 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

4 sierpnia, wtorek

Ararat Armenia (Armenia) - Celje (Słowenia) 2:1 (1:1)

Bramki: Artur Serobjan 38, Franca Carlos 70 - Svit Seslar 22-k.

Mjallby (Szwecja) - Slovan Bratysława (Słowacja) 1:2 (0:0)

Bramki: Elliot Stroud 61-k. - Suleiman Camara 78, Manasse Kianga 90+4

Hapoel Beer Szewa (Izrael) - Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) 1:0 (1:0)

Bramka: Zahi Ahmed 38

Czerwona kartka: Matan Baltaxa (58, za drugą żółtą)



Lewski Sofia (Bułgaria) - Kajrat Ałmaty (Kazachstan) 1:0 (0:0)

Bramka: Serginho 90+2

Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - Żalgiris Kowno (Litwa) 5:0 (2:0)

Bramki: Miha Zajc 31, Scott McKenna 33, Mateo Lisica 51, Luka Stojković 76, Lukas Kacavenda 90+4

Olympiakos Pireus (Grecja) - NEC Nijmegen (Holandia) 0:0



Royale Union Saint-Gilloise (Belgia) - Bodoe/Glimt (Norwegia) 3:3 (2:2)

Bramki: Raul Florucz 25, 45+4, Promise David 88 - Patrick Berg 20, Ole Blomberg 29-k., Odin Luras Bjortuft 90+1

Sparta Praga (Czechy) - Olympique Lyon (Francja) 2:1 (0:1)

Bramki: Matej Rynes 65, John Mercado 69 - Martin Suchomel 45-sam.

5 sierpnia, środa

Aarhus GF (Dania) - Sabah Baku (Azerbejdżan) (godz. 18.30)

PAP, GW