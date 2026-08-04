Polacy głodni medali przed MME w slalomie kajakowym

Do Francji wybrała się liczna, bo aż 21-osobowa kadra reprezentacji Polski. To zresztą ta sama ekipa, która startowała w mistrzostwach świata U-23 i juniorów, które w tym roku odbywały się na torze Kolna w Krakowie. Przypomnijmy, że na własnej ziemi Biało-Czerwoni wywalczyli cztery medale. Trzykrotnie na podium stawał junior Marek Kulczycki (złoto w time-trialu kayak crossa, brązowe krążki w K-1 i bezpośredniej rywalizacji kayak crossa), a raz Dominika Brzeska (brąz w time trialu kayak crossa). Wielu innych naszych zawodników notowało też miejsca w finałach, a kilkakrotnie kolejne medale były o włos. Dlatego wielokrotnie od naszych zawodników w Krakowie można było usłyszeć: “odbijemy sobie na mistrzostwach Europy”.

I teraz nadeszła ta chwila. Wśród juniorów w Épinal powalczą Aleksandra Dusik, Krzysztof Dusik, Patrycja Iwaniec, Gabriela Jojczyk, Konrad Kulczycki, Marek Kulczycki, Maciej Majdan, Wiktor Mazurek, Piotr Nalepa, Tomasz Reguła. Warto przypomnieć, że oprócz Marka, w Krakowie doskonale zaprezentował się jego brat Konrad, który w wieku zaledwie 14 lat był szósty w kategorii C-1. Mimo to największą nadzieją medalową wciąż będzie trzykrotny medalista MMŚ, który zyskał także kolejne doświadczenie podczas mistrzostw świata seniorów w Oklahomie, gdzie startował w kayak crossie.

Z kolei w kategorii U-23 na listach startowych znaleźli się Maciej Bartos, Martyna Bednarczyk, Dominika Brzeska, Michał Ciągło, Dominika Danek, Hanna Danek, Mateusz Hamerski, Marcin Kościukiewicz, Mikołaj Mastalski, Igor Puczel, Szymon Sowiźrał. Dla niektórych z tych zawodników będzie to ostatnia szansa na medale w kategorii młodzieżowców. W tym gronie jest Dominika Brzeska, czyli jedna z naszych faworytek do znakomitych wyników w Épinal. Nie dość, że jest najbardziej doświadczona, to w tym sezonie może mówić o dużym pechu.

– Podczas mistrzostw świata w Krakowie Dominika pokazała, że stać ją na bardzo dobry wynik. W K-1 uzyskała czas medalowy, ale przez ominięcie bramki tego krążka nie odebrała. Bardzo to przeżyła i na pewno ma coś do udowodnienia. W tym sezonie Dominika skupiała się też na startach seniorskich. Do Epinal przyjechała bezpośrednio z mistrzostw świata seniorek w Oklahomie, gdzie też na pewno chciała popłynąć trochę lepiej. Na torze we Francji odbyła zaledwie cztery treningi. Zdążyła jednak dobrze go poznać i liczymy, że będzie w stanie wykorzystać swoje doświadczenie. Wierzymy, że może powalczyć o dwa medale – mówi Maciej Okręglak, trener naszych młodzieżowców.

Warto też na chwilę zatrzymać się przy Hannie Danek, która podbijała kategorię juniorską, ale od tego sezonu startuje już w młodzieżówce. I warto podkreślić, że podczas MMŚ w Krakowie pokazała się z dobrej strony, bowiem zaliczyła dwa finały. W K-1 była dziesiąta, a zaskakująco dobrze popłynęła w C-1, bowiem zajęła piąte miejsce.

– W Krakowie Hania pokazała, że potrafi walczyć z najlepszymi. Dziś jest bogatsza o kolejne doświadczenia i wierzymy, że zrobi następny krok – mówi Maciej Okręglak. – Dla części zawodników są to ostatnie mistrzostwa w kategorii młodzieżowej i ostatnia okazja, by pokazać swoją wartość w tym sezonie w U-23. Chcielibyśmy, aby cała reprezentacja zaprezentowała się jak najlepiej i przede wszystkim awansowała do większej liczby finałów niż podczas mistrzostw świata w Krakowie.

Dobra informacja jest również taka, że podczas MME we Francji na starcie zamelduje się znacznie mniej zawodników, niż w Krakowie. I choć na torze Kolna niemal wszystkie medale padły łupem Europejczyków, to tym razem zabraknie kilku głośnych nazwisk. – Dlatego teoretycznie droga do finałów może być trochę łatwiejsza. Nie zobaczymy między innymi Xabier Ferrazziego ani Terezy Kneblovej, która w Oklahomie zdobyła tytuł mistrzyni świata seniorek w C-1. Pojawi się za to Słoweniec Hocevar, więc będzie z kim rywalizować – analizuje Maciej Okręglak.

Informacja Prasowa