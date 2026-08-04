Polacy mistrzami Europy U23 w pistolecie pneumatycznym

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Reprezentanci Polski zdobyli drużynowy złoty medal w konkurencji pistoletu pneumatycznego podczas Mistrzostw Europy U23. Na najwyższym stopniu podium stanęli Ivan Rakitski (KALIBER Białystok), Wiktor Kopiwoda (GROT Płock) i Piotr Bujewicz (GWARDIA Zielona Góra).

Grupa młodych mężczyzn na podium z medalami po zawodach strzeleckich, z napisem "EUROPEAN CHAMPIONSHIP U23" na tle.
fot. materiały prasowe

Polacy ustanowili również rekord Europy w kategoriach młodzieżowców i juniorów, uzyskując wynik 1733 pkt.

 

Najbliżej indywidualnego medalu byli Ivan Rakitski i Wiktor Kopiwoda. W finale zajęli odpowiednio 4. i 5. miejsce, zdobywając 198,5 oraz 178 pkt.

 

Brązowy medal w konkurencji skeet kobiet wywalczyła także Wiktoria Włodarczyk (ŚLĄSK Wrocław), która uzyskała wynik 26 pkt.

Polsat Sport
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