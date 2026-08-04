Polacy mistrzami Europy U23 w pistolecie pneumatycznym

Polacy ustanowili również rekord Europy w kategoriach młodzieżowców i juniorów, uzyskując wynik 1733 pkt.

Najbliżej indywidualnego medalu byli Ivan Rakitski i Wiktor Kopiwoda. W finale zajęli odpowiednio 4. i 5. miejsce, zdobywając 198,5 oraz 178 pkt.

Brązowy medal w konkurencji skeet kobiet wywalczyła także Wiktoria Włodarczyk (ŚLĄSK Wrocław), która uzyskała wynik 26 pkt.

Polsat Sport