Polka w kolejnej rundzie turnieju w Warszawie. "Bardzo się stresowałam"

- Długo czekałam na występ w tym turnieju. Bardzo się stresowałam, więc tym bardziej cieszę się, że udało mi się utrzymać emocje do końca. Upał nie przeszkadzał, bo lubię, jak jest gorąco - powiedziała Pawlikowska, cytowana w komunikacie Polskiego Związku Tenisowego.

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We wtorek w Warszawie trzy polskie singlistki poniosły porażki w 1. rundzie. Weronika Ewald przegrała z Litwinką Justiną Mikulskyte 6:7 (3), 2:6, Linda Klimovicova z Bułgarką Elizarą Janewą 6:2, 5:7, 1:6, a Marcelina Podlińska z Czeszką Vendulą Valdmannovą 1:6, 2:6.

Ostatni turniej w karierze od zwycięstwa rozpoczęła Alicja Rosolska. Znana polska deblistka, 45-krotna uczestniczka imprez wielkoszlemowych, przystąpiła do rywalizacji na stołecznych kortach w parze z Kubką. Polki otworzyły turniej wygraną 7:6 (5), 6:0 z Hiszpanką Yvonne Cavalle-Reimers i Niemką Nomą Noha Akague.

Nasze zawodniczki miały wsparcie kilkuset kibiców. Był wśród nich m.in. dwukrotny mistrz wielkoszlemowy Łukasz Kubot, który kilka miesięcy wcześniej pomagał Rosolskiej w treningach, kiedy ta wracała do zdrowia po chorobie.

- Jestem mu bardzo wdzięczna. Zwykle nie płaczę i się nie wzruszam, ale na widok kibiców, którzy pojawili się na trybunach z różnymi transparentami, serce mocniej zabiło. To bardzo miłe - podkreśliła wielokrotna reprezentantka Polski.

W środę na kortach przy ul. Myśliwieckiej Kawa zagra z Mikulskyte, Kubka z Niemką Moną Barthel, Pawlikowska z Valdmannovą, a Falkowska z Akugue.

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy z udziałem Polek:

Zuzanna Pawlikowska (Polska) - Lia Karatanczewa (Bułgaria) 6:4, 6:2

Justina Mikulskyte (Litwa) - Weronika Ewald (Polska) 7:6 (7-3), 6:2

Elizara Janewa (Bułgaria) - Linda Klimovicova (Polska) 2:6, 7:5, 6:1

Vendula Valdmannova (Czechy) - Marcelina Podlińska (Polska) 6:1, 6:2.

HP, PAP