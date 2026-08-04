Polscy siatkarze w drodze do kraju! "Teraz musi się udać"

We wtorkowy wieczór polskiego czasu podopieczni Nikoli Grbicia udostępnili w sieci materiały potwierdzające rozpoczęcie długo wyczekiwanej podróży do Polski.

Tomasz Fornal, wyróżniony tytułem MVP zakończonego turnieju, opublikował na swoim profilu na Instagramie relację z samolotu. Fotografię opatrzył krótkim podpisem: "Teraz musi się udać".

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Chwilę później podobny wpis zamieścił Kamil Semeniuk. Na udostępnionym przez niego zdjęciu pozuje razem z Maksymilianem Graniecznym oraz Janem Firlejem, a na drugim planie widoczny jest także Kewin Sasak.

"Ostatnia prosta" - dopisał przyjmujący.

Złota drużyna miała dotrzeć do kraju we wtorek w godzinach porannych. Ze względu na opóźnienie lotu naszych zawodników z Ningbo do Pekinu poranne powitanie się nie odbyło.

Po powrocie do Polski siatkarzy czeka kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęcie przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu - wrześniowych mistrzostw Europy, w których również będą bronić tytułu.

Przylot polskich siatkarzy planowany jest na 7.30, a uroczyste powitanie odbędzie się ok. 8.00-8.30. Transmisja na antenie Polsatu Sport 1, a także na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport