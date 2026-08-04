Poważny uraz i długa przerwa reprezentanta Polski w piłce ręcznej

Podczas sobotniego treningu rozgrywający mistrza kraju oraz reprezentacji Polski doznał urazu kolana, który wykluczył go z dalszych zajęć. Szczegółowa diagnostyka, w tym badanie rezonansem magnetycznym (MRI), wykazała uszkodzenie łąkotki. W związku z postawioną diagnozą, zawodnik jeszcze w tym tygodniu uda się do Poznania, gdzie przejdzie zabieg szycia łąkotki.

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Klub poinformował, że według wstępnych prognoz szacowany czas powrotu zawodnika do treningu wynosi około 16 tygodni.

Oznacza to, że Olejniczaka zabraknie zarówno w pozostałej części okresu przygotowawczego, jak i podczas pierwszej części nadchodzącego sezonu.

25-latek jest już drugim zawodnikiem kieleckiej drużyny, który z powodu problemów zdrowotnych opuści początek sezonu. Trener Krzysztof Lijewski nie może również korzystać z usług kapitana reprezentacji Polski Arkadiusza Moryty, który w czerwcu przeszedł operację barku i obecnie przechodzi kilkumiesięczną rehabilitację.

Pierwszy mecz o stawkę Industria rozegra 29 sierpnia w Łodzi. Będzie to spotkanie o Superpuchar Polski, w którym przeciwnikiem Kielczan będzie Orlen Wisła Płock.

PAP