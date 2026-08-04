Poważny uraz i długa przerwa reprezentanta Polski w piłce ręcznej
Zespół Industrii Kielce, mistrz Polski piłkarzy ręcznych, na początku sezonu stracił kluczowego zawodnika - Michała Olejniczaka. Rozgrywając doznał kontuzji kolana i musi przejść w Poznaniu zabieg. Uraz wykluczy go z gry na około 16 tygodni.
Podczas sobotniego treningu rozgrywający mistrza kraju oraz reprezentacji Polski doznał urazu kolana, który wykluczył go z dalszych zajęć. Szczegółowa diagnostyka, w tym badanie rezonansem magnetycznym (MRI), wykazała uszkodzenie łąkotki. W związku z postawioną diagnozą, zawodnik jeszcze w tym tygodniu uda się do Poznania, gdzie przejdzie zabieg szycia łąkotki.
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Klub poinformował, że według wstępnych prognoz szacowany czas powrotu zawodnika do treningu wynosi około 16 tygodni.
Oznacza to, że Olejniczaka zabraknie zarówno w pozostałej części okresu przygotowawczego, jak i podczas pierwszej części nadchodzącego sezonu.
25-latek jest już drugim zawodnikiem kieleckiej drużyny, który z powodu problemów zdrowotnych opuści początek sezonu. Trener Krzysztof Lijewski nie może również korzystać z usług kapitana reprezentacji Polski Arkadiusza Moryty, który w czerwcu przeszedł operację barku i obecnie przechodzi kilkumiesięczną rehabilitację.
Pierwszy mecz o stawkę Industria rozegra 29 sierpnia w Łodzi. Będzie to spotkanie o Superpuchar Polski, w którym przeciwnikiem Kielczan będzie Orlen Wisła Płock.Przejdź na Polsatsport.pl