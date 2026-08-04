Poznaliśmy gospodarza Klubowych Mistrzostw Świata siatkarek 2026

Siatkówka

Klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet ponownie zostaną rozegrane w brazylijskim Sao Paulo - poinformowało Volleyball World. Turniej odbędzie się w dniach 8-13 grudnia, a w roli klubu-gospodarza wystąpi w nim Osasco Sao Cristovao Saude, nowa drużyna Magdaleny Stysiak.

Widok na boisko do siatkówki podczas meczu z zawodniczkami w ruchu i pełnymi trybunami kibiców.
fot. Volleyball World
Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek tak jak przed rokiem odbędą się w Sao Paulo. Na zdjęciu: akcja z meczu ostatniej edycji turnieju pomiędzy Prosecco Doc Imoco Conegliano i Zamalek Sporting Club.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek zagoszczą w największym mieście Brazylii drugi rok z rzędu. Areną zmagań najlepszych zespołów klubowych z różnych stron świata będzie Wlamir Marques Multi-Sport Gymnasium.

 

ZOBACZ TAKŻE: 24 reprezentacje! Kto zagra w mistrzostwach Europy siatkarek?

 

Tak jak w poprzedniej, 18. edycji KMŚ, klubem-gospodarzem będzie Osasco Sao Cristovao Saude, czwarta drużyna ostatniego sezonu brazylijskiej Superligi oraz zdobywca Pucharu Brazylii. A to oznacza, że w turnieju zobaczymy Magdalenę Stysiak - w sezonie 2026/2027 gwiazda reprezentacji Polski będzie występować właśnie w tym zespole.

 

W grudniowych zmaganiach weźmie udział osiem zespołów, które najpierw będą rywalizować w dwóch grupach, a następnie w półfinałach i meczach medalowych. Turniej rozpocznie się 8 grudnia, a zakończy 13 grudnia, gdy zostaną rozegrane spotkania o złoty i brązowy medal.

 

W 2025 roku klubowe mistrzostwo świata zdobyła włoska drużyna Savino Del Bene Scandicci, która w finale pokonała Prosecco Doc Imoco Conegliano.

 

Najwięcej razy w historii imprezę wygrywał turecki Vakifbank Stambuł - czterokrotnie. Po trzy triumfy mają w dorobku wspomniane Conegliano oraz Eczacibasi Stambuł.

 

GW, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KLUBOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA SIATKAREKKLUBOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA SIATKAREK 2026KMŚMAGDALENA STYSIAKOSASCO SAO CRISTOVAO SAUDESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Fornal - najlepsze akcje w turnieju finałowym Ligi Narodów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 