Poznaliśmy gospodarza Klubowych Mistrzostw Świata siatkarek 2026
Klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet ponownie zostaną rozegrane w brazylijskim Sao Paulo - poinformowało Volleyball World. Turniej odbędzie się w dniach 8-13 grudnia, a w roli klubu-gospodarza wystąpi w nim Osasco Sao Cristovao Saude, nowa drużyna Magdaleny Stysiak.
Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek zagoszczą w największym mieście Brazylii drugi rok z rzędu. Areną zmagań najlepszych zespołów klubowych z różnych stron świata będzie Wlamir Marques Multi-Sport Gymnasium.
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Tak jak w poprzedniej, 18. edycji KMŚ, klubem-gospodarzem będzie Osasco Sao Cristovao Saude, czwarta drużyna ostatniego sezonu brazylijskiej Superligi oraz zdobywca Pucharu Brazylii. A to oznacza, że w turnieju zobaczymy Magdalenę Stysiak - w sezonie 2026/2027 gwiazda reprezentacji Polski będzie występować właśnie w tym zespole.
W grudniowych zmaganiach weźmie udział osiem zespołów, które najpierw będą rywalizować w dwóch grupach, a następnie w półfinałach i meczach medalowych. Turniej rozpocznie się 8 grudnia, a zakończy 13 grudnia, gdy zostaną rozegrane spotkania o złoty i brązowy medal.
W 2025 roku klubowe mistrzostwo świata zdobyła włoska drużyna Savino Del Bene Scandicci, która w finale pokonała Prosecco Doc Imoco Conegliano.
Najwięcej razy w historii imprezę wygrywał turecki Vakifbank Stambuł - czterokrotnie. Po trzy triumfy mają w dorobku wspomniane Conegliano oraz Eczacibasi Stambuł.
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