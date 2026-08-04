Przed chwilą grał w klubie NBA. Właśnie został graczem Śląska Wrocław

Rogers w przeszłości bronił barw American University, gdzie w swoim ostatnim sezonie notował średnio 16,8 punktu, 5,5 zbiórki i 1,2 asysty w meczu. Po zakończeniu gry na poziomie akademickim dostał szansę pokazania się w lidze letniej NBA. W zespole Sixers w pięciu meczach notował średnio 7,4 pkt, 2,8 zb. i 1,4 as.

Amerykanin jest drugim zagranicznym transferem Śląska przed startem nowego sezonu. Wcześniej kontrakt z wrocławskim zespołem podpisał jego rodak Malik Parsons. 18-krotni mistrzowie Polski pozyskali też Anthony'ego Wrzeszcza, który posiada obywatelstwo polskie (grał w reprezentacji młodzieżowej), ale też kanadyjskie.

Latem Śląsk dokonał też zmiany trenera, którym teraz będzie Danny Franco.