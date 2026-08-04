Przed chwilą grał w klubie NBA. Właśnie został graczem Śląska Wrocław

Koszykówka

Matt Rogers został zawodnikiem grającego w ekstraklasie koszykarzy Śląska Wrocław. Dla 24-letniego amerykańskiego podkoszowego to pierwszy kontrakt z klubem z Europy. Zawodnik ma za sobą występy w tegorocznej lidze letniej NBA w zespole Philadelphia 76ers.

Piłka do koszykówki wpadająca do kosza z siatką
fot. PAP

Rogers w przeszłości bronił barw American University, gdzie w swoim ostatnim sezonie notował średnio 16,8 punktu, 5,5 zbiórki i 1,2 asysty w meczu. Po zakończeniu gry na poziomie akademickim dostał szansę pokazania się w lidze letniej NBA. W zespole Sixers w pięciu meczach notował średnio 7,4 pkt, 2,8 zb. i 1,4 as.

 

Amerykanin jest drugim zagranicznym transferem Śląska przed startem nowego sezonu. Wcześniej kontrakt z wrocławskim zespołem podpisał jego rodak Malik Parsons. 18-krotni mistrzowie Polski pozyskali też Anthony'ego Wrzeszcza, który posiada obywatelstwo polskie (grał w reprezentacji młodzieżowej), ale też kanadyjskie.

 

Latem Śląsk dokonał też zmiany trenera, którym teraz będzie Danny Franco. 

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KOSZYKÓWKAPOLSKA LIGA KOSZYKÓWKI
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