Przeżyjmy to jeszcze raz! Tak Swędrowski i Bednaruk zareagowali na złoto polskich siatkarzy (WIDEO)

Siatkówka

Polscy siatkarze sięgnęli po złoto Ligi Narodów 2026, pokonując w wielkim finale Amerykanów. Sprawdźcie, jak ostatnią piłkę meczu skomentowali Tomasz Swędrowski i Jakub Bednaruk.

Dwóch mężczyzn w białych koszulkach i słuchawkach z mikrofonami, skupionych na czymś poza kadrem.
fot. Polsat Sport
Tomasz Swędrowski i Jakub Bednaruk komentowali finał Ligi Narodów

Przypomnijmy - podopieczni Nikoli Grbicia zdobyli złoty medal VNL 2026. W decydującym meczu polscy siatkarze ograli USA, triumfując po pięciosetowym boju.

 

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To kolejny triumf Polski w siatkarskiej Lidze Narodów. Dość powiedzieć, że Biało-Czerwoni obronili mistrzowski tytuł - rok temu w finale pokonali Włochów, wygrywając bez straty seta.

 

Jak na ostatni punkt w starciu Polska - USA w finale Ligi Narodów 2026 zareagował duet komentatorski Polsatu Sport?

Sprawdźcie, jak decydującą akcję skomentował duet Swędrowski - Bednaruk:

 

Końcowa klasyfikacja Ligi Narodów siatkarzy 2026 dostępna pod TYM LINKIEM.

BS, Polsat Sport
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JAKUB BEDNARUKLIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKATOMASZ SWĘDROWSKI
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