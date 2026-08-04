Przeżyjmy to jeszcze raz! Tak Swędrowski i Bednaruk zareagowali na złoto polskich siatkarzy (WIDEO)

Przypomnijmy - podopieczni Nikoli Grbicia zdobyli złoty medal VNL 2026. W decydującym meczu polscy siatkarze ograli USA, triumfując po pięciosetowym boju.

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To kolejny triumf Polski w siatkarskiej Lidze Narodów. Dość powiedzieć, że Biało-Czerwoni obronili mistrzowski tytuł - rok temu w finale pokonali Włochów, wygrywając bez straty seta.

Jak na ostatni punkt w starciu Polska - USA w finale Ligi Narodów 2026 zareagował duet komentatorski Polsatu Sport?

Sprawdźcie, jak decydującą akcję skomentował duet Swędrowski - Bednaruk:

Końcowa klasyfikacja Ligi Narodów siatkarzy 2026 dostępna pod TYM LINKIEM.

BS, Polsat Sport