Znane siostry wracają! Venus i Serena Williams znowu razem

Siostry Williams miały wspólnie zagrać w deblu podczas wielkoszlemowego Wimbledonu na przełomie czerwca i lipca, jednak na przeszkodzie stanęła im kontuzja kolana Sereny, której doznała w meczu 1. rundy singla z Australijką Mayą Joint, przegranym 3:6, 7:6 (8-6), 3:6. Z tego powodu Amerykanki musiały wycofać się z debla.

Spotkanie deblowe w Cincinnati będzie pierwszym wspólnym występem słynnych amerykańskich sióstr od wielkoszlemowego US Open w 2022 roku. Później młodsza z nich, 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w singlu, odeszła od tenisa, choć nigdy oficjalnie nie ogłosiła zakończenia kariery i nawet podkreślała, że jej przyszłość w sporcie cały czas pozostaje sprawą otwartą. Powrót ogłosiła w tym roku, a jej pierwszym turniejem była czerwcowa impreza w Queen’s Club w Londynie.

46-letnia Venus w ostatnich latach miała dłuższe przerwy od gry, natomiast w tym sezonie wystąpiła już w kilku większych turniejach, m.in. wielkoszlemowym Australian Open czy imprezach rangi WTA 1000 w Indian Wells, Miami i w tym tygodniu w Toronto.

Wspólnie siostry Williams wywalczyły w deblu 14 tytułów wielkoszlemowych i trzy złote medale olimpijskie.

Turniej w Cincinnati potrwa od 13 do 23 sierpnia. Tytułu w grze pojedynczej bronić będzie Iga Świątek.

PAP