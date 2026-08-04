Tomasz Fornal pokazał, gdzie są właśnie siatkarze. "Miała być Polska..."

Siatkówka

Za siatkarzami reprezentacji Polski wyjątkowo udany turniej Ligi Narodów. Biało-czerwoni po niezwykle pasjonującym finale wywalczyli złote medale, broniąc tym samym tytułu wywalczonego przed rokiem. Przy powrocie do kraju napotkali jednak niespodziewane problemy i wciąż są w Chinach. Najświeższe informacje ws. opóźnionego lotu przekazał lider kadry Nikoli Grbicia, Tomasz Fornal.

Zbliżenie na twarz młodego mężczyzny z jasnymi włosami, który szeroko się uśmiecha, a oczy ma przymknięte z radości. W tle widać fragment budynku z cegły.
fot. Instagram Tomasz Fornal
Tomasz Fornal i siatkarze reprezentacji Polski wciąż w Pekinie.

Reprezentanci Polski pod wodzą Nikoli Grbicia w turnieju finałowym w Ningbo odnieśli trzy zwycięstwa i trzeci raz w historii zdobyli złoty medal Ligi Narodów. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót do reprezentacji! Utytułowany siatkarz zagra na mistrzostwach

 

Niestety, po fenomenalnym turnieju Polacy napotkali niemałe kłopoty z powrotem do kraju. Najpierw ich samolot z Ningbo odleciał ze sporym opóźnieniem. To z kolei spowodowało, że nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie i musieli czekać na inny lot. Z najnowszych informacji wynika, że polscy siatkarze wciąż przebywają w stolicy Chin. Informację tę w mediach społecznościowych przekazał przyjmujący Tomasz Fornal. 

 

"Miała być właśnie Polska, cały czas Pekin. Pozdrawiam cieplutko" - napisał 28-latek na instastory.

 

Po powrocie do kraju biało-czerwonych czeka kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęcie przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu, czyli wrześniowych mistrzostw Europy, w których również będą bronić tytułu. Zanim się one jednak rozpoczną, polscy siatkarze wezmą udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera.

 

Kalendarz meczów reprezentacji Polski siatkarzy można odnaleźć TUTAJ.

 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKATOMASZ FORNAL
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Najlepsze ataki VNL 2026
Zobacz także

Cóż to był za sezon w Lidze Narodów! Przeżyjmy to jeszcze raz (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 