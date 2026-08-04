Tomasz Fornal pokazał, gdzie są właśnie siatkarze. "Miała być Polska..."
Za siatkarzami reprezentacji Polski wyjątkowo udany turniej Ligi Narodów. Biało-czerwoni po niezwykle pasjonującym finale wywalczyli złote medale, broniąc tym samym tytułu wywalczonego przed rokiem. Przy powrocie do kraju napotkali jednak niespodziewane problemy i wciąż są w Chinach. Najświeższe informacje ws. opóźnionego lotu przekazał lider kadry Nikoli Grbicia, Tomasz Fornal.
Reprezentanci Polski pod wodzą Nikoli Grbicia w turnieju finałowym w Ningbo odnieśli trzy zwycięstwa i trzeci raz w historii zdobyli złoty medal Ligi Narodów.
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Niestety, po fenomenalnym turnieju Polacy napotkali niemałe kłopoty z powrotem do kraju. Najpierw ich samolot z Ningbo odleciał ze sporym opóźnieniem. To z kolei spowodowało, że nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie i musieli czekać na inny lot. Z najnowszych informacji wynika, że polscy siatkarze wciąż przebywają w stolicy Chin. Informację tę w mediach społecznościowych przekazał przyjmujący Tomasz Fornal.
"Miała być właśnie Polska, cały czas Pekin. Pozdrawiam cieplutko" - napisał 28-latek na instastory.
Po powrocie do kraju biało-czerwonych czeka kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęcie przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu, czyli wrześniowych mistrzostw Europy, w których również będą bronić tytułu. Zanim się one jednak rozpoczną, polscy siatkarze wezmą udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera.
Kalendarz meczów reprezentacji Polski siatkarzy można odnaleźć TUTAJ.
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