Tragiczne doniesienia w środku nocy. Nie żyje 34-letni zawodnik UFC

Według oświadczenia UFC, Nascimento zmarł ze względu na zawał serca, którego miał doznać we śnie.

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"Pomimo wysiłków zespołu medycznego, został uznany za zmarłego na miejscu" - dodano.

"Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Allana w tym niezwykle trudnym czasie" - napisano.

"Puro Osso" występował w kategorii muszej. Jego łączny bilans w MMA to 22 wygrane i siedem porażek.

W UFC zanotował cztery triumfy, a dwukrotnie musiał uznać wyższość rywali. Po raz ostatni wystąpił na gali UFC w czerwcu tego roku, przegrywając niejednogłośną decyzją sędziów z Mitchem Raposo.

BS, Polsat Sport