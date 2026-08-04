Tragiczne doniesienia w środku nocy. Nie żyje 34-letni zawodnik UFC

Sporty walki

Nie żyje Allan Nascimento, zawodnik MMA od lat występujący w organizacji UFC. Brazylijczyk miał 34 lata.

Młody, muskularny mężczyzna o ciemnych włosach i krótkiej fryzurze, ubrany w spodenki do MMA i rękawice, stoi na ringu sportów walki. Jego spojrzenie skierowane jest w górę, w stronę kamery. W tle widoczni są ludzie i elementy charakterystyczne dla zawodów sportowych.
fot. Polsat Sport
Nie żyje Allan Nascimento.

Według oświadczenia UFC, Nascimento zmarł ze względu na zawał serca, którego miał doznać we śnie.

 

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"Pomimo wysiłków zespołu medycznego, został uznany za zmarłego na miejscu" - dodano.

 

"Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Allana w tym niezwykle trudnym czasie" - napisano.

 

"Puro Osso" występował w kategorii muszej. Jego łączny bilans w MMA to 22 wygrane i siedem porażek.

 

W UFC zanotował cztery triumfy, a dwukrotnie musiał uznać wyższość rywali. Po raz ostatni wystąpił na gali UFC w czerwcu tego roku, przegrywając niejednogłośną decyzją sędziów z Mitchem Raposo.

BS, Polsat Sport
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MMASPORTY WALKI
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