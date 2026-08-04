Tragiczne doniesienia w środku nocy. Nie żyje 34-letni zawodnik UFC
Nie żyje Allan Nascimento, zawodnik MMA od lat występujący w organizacji UFC. Brazylijczyk miał 34 lata.
Według oświadczenia UFC, Nascimento zmarł ze względu na zawał serca, którego miał doznać we śnie.
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"Pomimo wysiłków zespołu medycznego, został uznany za zmarłego na miejscu" - dodano.
"Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Allana w tym niezwykle trudnym czasie" - napisano.
"Puro Osso" występował w kategorii muszej. Jego łączny bilans w MMA to 22 wygrane i siedem porażek.
W UFC zanotował cztery triumfy, a dwukrotnie musiał uznać wyższość rywali. Po raz ostatni wystąpił na gali UFC w czerwcu tego roku, przegrywając niejednogłośną decyzją sędziów z Mitchem Raposo.Przejdź na Polsatsport.pl