Trener Górnika ocenił szanse na awans. Wskazał cel zespołu

Górnik Zabrze po nieudanej próbie wyeliminowania Fenerbahce w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów spróbuje awansować do fazy ligowej Ligi Europy. W trzeciej rundzie eliminacji rywalem wicemistrza Polski będzie węgierski Ferencvaros.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Pululu został przedstawiony w nowym klubie

Trzeba przyznać, że Górnik nie mógł sobie wyobrazić gorszego losowania. Jeśli uda się wyeliminować zespół z Węgier, zagra w kolejnej rundzie el. LE z tureckim Trabzonsporem. W przypadku porażki w czwartej rundzie el. Ligi Konferencji zmierzy się z AS Monaco.

- Zgadzam się - powiedział trener Michal Gasparik, przyznając, że Górnik miał pecha w losowaniu. - Widzieliśmy, jak trudnych przeciwników wylosowaliśmy. Ale dla nas najważniejszy jest ten najbliższy dwumecz. Co będzie dalej, nas nie interesuje. Jeśli awansujemy do kolejnej rundy, osiągniemy założony cel - dodał.

Szkoleniowiec wyznał, że rywalizacja z Ferencvaros będzie bardzo wymagająca.

- Będzie ciężko - oznajmił w rozmowie z Damianem Domitrzem z Polsatu Sport. - Ale plusem jest to, że znowu zaczynamy na wyjeździe. Po prostu musimy zrobić wszystko, co się da i przede wszystkim popełnić mniej błędów. Będą decydować detale, ale wierzę, że jesteśmy dobrze przygotowani - tłumaczył.

Górnik przełożył ligowe starcie z Koroną Kielce. Gasparik sądzi, że to może tylko pomóc jego zawodnikom.

- Chłopaki nie grali teraz w Ekstraklasie. Są przygotowani, pełni energii i głodni (gry - red.) - zadeklarował. - Nie potrzebujemy robić mentalnie niczego wyjątkowego. (...) Chcemy zagrać w fazie ligowej europejskich pucharów. Teraz trzeba wykonać pierwszy krok - podsumował.

Gdzie obejrzeć mecz Ferencvaros - Górnik? O której godzinie?

Transmisja meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze w środę od godz. 20:05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia już o 18.00. Transmisja spotkania również w Super Polsacie od godziny 20:15.

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

HP, Polsat Sport