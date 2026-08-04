"Trudno się przyzwyczaić". Hurkacz zabrał głos po awansie w Montrealu

Tenis

Hubert Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7:5, 4:6, 6:2 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Spotkanie trwało godzinę i 55 minut. - Pierwsze mecze nigdy nie są łatwe - powiedział Polak.

Tenisista Hubert Hurkacz wykonuje bekhend na korcie tenisowym, w tle logo Tennis Canada.
fot. AFP
Hubert Hurkacz

Dla Hurkacza był to pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu kontuzji skreczował w 1/8 finału Wimbledonu, w którym mierzył się z Niemcem Janem-Lennardem Struffem.

 

Pierwszy set meczu z Gironem był wyrównany. Hurkacz przełamał rywala w ostatnim gemie i wygrał 7:5. W drugiej partii uległ 4:6, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był trzeci set, który przebiegł pod dyktando Polaka. Był to piąty pojedynek tych tenisistów i każdy z nich wygrał Wrocławianin.

 

- Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Pierwsze mecze nigdy nie są łatwe. Trudno się przyzwyczaić do nowej nawierzchni. Ta wygrana jest tym ważniejsza, że wracam po kontuzji. Cieszę się, że dalej gram w Montrealu i mogę budować swoją formę. Dziękuję wszystkim za wsparcie - powiedział Polak.

 

W drugiej rundzie Hurkacz (72. ATP) zagra z 26. tenisistą światowego rankingu Alejandro Tabilo, który miał wolny los.

PAP
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