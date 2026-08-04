Kolejny uczestnik MŚ bez trenera! Jest oficjalny komunikat federacji
Vladimir Petković przestał być trenerem piłkarskiej reprezentacji Algierii, mimo że przed mistrzostwami świata przedłużył kontrakt do 2028 roku.
Vladimir Petković przestał być selekcjonerem reprezentacji Algierii
"Algierska Federacja Piłkarska ogłasza, że jej kontrakt z trenerem reprezentacji Vladimirem Petkoviciem i jego sztabem szkoleniowym oficjalnie się zakończył, na mocy obustronnego porozumienia" – poinformowano w wydanym oświadczeniu.
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62-letni bośniacki szkoleniowiec objął reprezentację Algierii w lutym 2024 roku. Jego zespół awansował do 1/16 finału mistrzostw świata, jako jedna z ośmiu drużyn z trzecich miejsc. Na tym etapie drużyna z północy Afryki przegrała ze Szwajcarią 0:2.Przejdź na Polsatsport.pl
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