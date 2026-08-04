Kolejny uczestnik MŚ bez trenera! Jest oficjalny komunikat federacji

"Algierska Federacja Piłkarska ogłasza, że jej kontrakt z trenerem reprezentacji Vladimirem Petkoviciem i jego sztabem szkoleniowym oficjalnie się zakończył, na mocy obustronnego porozumienia" – poinformowano w wydanym oświadczeniu.

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62-letni bośniacki szkoleniowiec objął reprezentację Algierii w lutym 2024 roku. Jego zespół awansował do 1/16 finału mistrzostw świata, jako jedna z ośmiu drużyn z trzecich miejsc. Na tym etapie drużyna z północy Afryki przegrała ze Szwajcarią 0:2.

PAP