Kolejny uczestnik MŚ bez trenera! Jest oficjalny komunikat federacji

Piłka nożna

Vladimir Petković przestał być trenerem piłkarskiej reprezentacji Algierii, mimo że przed mistrzostwami świata przedłużył kontrakt do 2028 roku.

Mężczyzna z siwymi włosami, ubrany w zieloną koszulkę z białymi pasami, siedzi przed ścianą z logotypami sponsorów i mówi do mikrofonu.
Fot. PAP/EPA
Vladimir Petković przestał być selekcjonerem reprezentacji Algierii

"Algierska Federacja Piłkarska ogłasza, że jej kontrakt z trenerem reprezentacji Vladimirem Petkoviciem i jego sztabem szkoleniowym oficjalnie się zakończył, na mocy obustronnego porozumienia" – poinformowano w wydanym oświadczeniu.

 

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62-letni bośniacki szkoleniowiec objął reprezentację Algierii w lutym 2024 roku. Jego zespół awansował do 1/16 finału mistrzostw świata, jako jedna z ośmiu drużyn z trzecich miejsc. Na tym etapie drużyna z północy Afryki przegrała ze Szwajcarią 0:2.

PAP
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