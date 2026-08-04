Uczestnik Mistrzostw Świata 2026 zagra w Ekstraklasie! Zastąpi gwiazdę

Niedawno z klubu odszedł napastnik Jonatan Braut Brunes, który był czołową postacią "Medalików". W zeszłym sezonie był jednym z najlepszych strzelców ligi, trafiając do siatki 16 razy. Na wszystkich frontach zdobył 26 goli.

Po odejściu Norwega do Sparty Pragi za sześć milionów euro, w klubie z Częstochowy powstała dziura, którą trzeba było załatać.

Zdaniem Tomasza Włodarczyka, następcą Brunesa ma zostać Ali Al-Hamadi. 24-latek jest pierwszym piłkarzem z Iraku, który wystąpił w Premier League. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym zagrał w 11 spotkaniach, a na murawie spędził 125 minut.

Zeszły sezon napastnik spędził na wypożyczeniu w Luton Town, na trzecim poziomie rozgrywkowym. W League One wystąpił 13 razy, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę.

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W całej klubowej karierze Al-Hamadi wystąpił w 157 meczach, zdobywając 46 goli i 14 asyst. Napastnik dla reprezentacji zagrał w 23 spotkaniach, podczas których udało mu się pokonać bramkarza rywali pięć razy.

W reprezentacji Iraku był w ostatnim czasie kluczową postacią. To właśnie jego trafienie dało Irakowi przepustkę na mundial. Podczas mistrzostw świata grał w każdym meczu. Kampanii Iraku na największym piłkarskim turnieju nie można nazwać sukcesem - przegrali wszystkie spotkania, zdobyli tylko jednego gola, a stracili aż 12.

Zgodnie z informacjami portalu meczyki.pl, 24-latek ma trafić do Częstochowy na zasadzie wypożyczenia z Ipswich Town. Napastnik ma podpisaną umowę z angielskim klubem do 30 czerwca 2028 roku.

Antoni Bednarczyk