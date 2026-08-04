Wielki powrót do reprezentacji! Utytułowany siatkarz zagra na mistrzostwach

Równolegle do czempionatu Europy, najważniejsze kontynentalne rozgrywki będą się toczyły również w Azji. Oprócz Japonii, jednym z faworytów mogą być także Australijczycy.

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Przemawiać może za tym fakt, że do kadry narodowej wrócił jej kapitan, Luke Perry. Były gwiazdor Aluron CMC Warty Zawiercie, Trefla Gdańsk i Asseco Resovii Rzeszów ponownie będzie pełnił funkcję reprezentatywną ekipy z kraju kangurów.

Perry to jeden z najlepszych siatkarzy świata wśród grających na pozycji libero. Z Jurajskimi Rycerzami wywalczył wicemistrzostwo, a także Puchar i Superpuchar Polski.

Prócz Perry'ego, powrót do reprezentacji zaliczą także Lorenzo Pope, Lincoln Williams i Nehemiah Mote.

Skład reprezentacji Australii na mistrzostwa Azji:

Arshdeep Dosanjh

Nicholas Butler

Luke Perry (C)

Jackson Holland

Beau Graham

Nehemiah Mote

James Weir

Trent O’Dea

Joel McGruther

Sam Flowerday

Lorenzo Pope

Luke Smith

Ky Landers

Matthew Aubrey

Lincoln Williams

William D’Arcy

Mistrzostwa Azji w siatkówce mężczyzn 2026 odbędą się w Fukuoce w Japonii w dniach 4–13 września. Zwycięzca tego turnieju automatycznie zakwalifikuje się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2026 roku.

KP, Polsat Sport