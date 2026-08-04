Wielki powrót do reprezentacji! Utytułowany siatkarz zagra na mistrzostwach
Sezon reprezentacyjny w siatkówce w pełni, a tu taka informacja! Selekcjoner Australii Daniel Ilott powołał skład na mistrzostwa Azji. Wśród powracających do kadry znalazł się były gwiazdor PlusLigi - Luke Perry.
Równolegle do czempionatu Europy, najważniejsze kontynentalne rozgrywki będą się toczyły również w Azji. Oprócz Japonii, jednym z faworytów mogą być także Australijczycy.
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Przemawiać może za tym fakt, że do kadry narodowej wrócił jej kapitan, Luke Perry. Były gwiazdor Aluron CMC Warty Zawiercie, Trefla Gdańsk i Asseco Resovii Rzeszów ponownie będzie pełnił funkcję reprezentatywną ekipy z kraju kangurów.
Perry to jeden z najlepszych siatkarzy świata wśród grających na pozycji libero. Z Jurajskimi Rycerzami wywalczył wicemistrzostwo, a także Puchar i Superpuchar Polski.
Prócz Perry'ego, powrót do reprezentacji zaliczą także Lorenzo Pope, Lincoln Williams i Nehemiah Mote.
Skład reprezentacji Australii na mistrzostwa Azji:
Arshdeep Dosanjh
Nicholas Butler
Luke Perry (C)
Jackson Holland
Beau Graham
Nehemiah Mote
James Weir
Trent O’Dea
Joel McGruther
Sam Flowerday
Lorenzo Pope
Luke Smith
Ky Landers
Matthew Aubrey
Lincoln Williams
William D’Arcy
Mistrzostwa Azji w siatkówce mężczyzn 2026 odbędą się w Fukuoce w Japonii w dniach 4–13 września. Zwycięzca tego turnieju automatycznie zakwalifikuje się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2026 roku.Przejdź na Polsatsport.pl