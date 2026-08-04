Wielki powrót do reprezentacji! Utytułowany siatkarz zagra na mistrzostwach

Siatkówka

Sezon reprezentacyjny w siatkówce w pełni, a tu taka informacja! Selekcjoner Australii Daniel Ilott powołał skład na mistrzostwa Azji. Wśród powracających do kadry znalazł się były gwiazdor PlusLigi - Luke Perry.

Dwóch siatkarzy w zielonych strojach podczas meczu. Jeden z nich, z numerem 20 na koszulce, krzyczy z otwartymi ustami. Drugi, młodszy, patrzy przed siebie z zaciętą miną. W tle widoczna jest siatka i fragment publiczności.
fot. PAP
Luke Perry wraca do reprezentacji Australii na mistrzostwa Azji

Równolegle do czempionatu Europy, najważniejsze kontynentalne rozgrywki będą się toczyły również w Azji. Oprócz Japonii, jednym z faworytów mogą być także Australijczycy.

 

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Przemawiać może za tym fakt, że do kadry narodowej wrócił jej kapitan, Luke Perry. Były gwiazdor Aluron CMC Warty Zawiercie, Trefla Gdańsk i Asseco Resovii Rzeszów ponownie będzie pełnił funkcję reprezentatywną ekipy z kraju kangurów.

 

Perry to jeden z najlepszych siatkarzy świata wśród grających na pozycji libero. Z Jurajskimi Rycerzami wywalczył wicemistrzostwo, a także Puchar i Superpuchar Polski.

 

Prócz Perry'ego, powrót do reprezentacji zaliczą także Lorenzo Pope, Lincoln Williams i Nehemiah Mote. 

Skład reprezentacji Australii na mistrzostwa Azji: 

Arshdeep Dosanjh
Nicholas Butler
Luke Perry (C)
Jackson Holland 
Beau Graham 
Nehemiah Mote 
James Weir 
Trent O’Dea 
Joel McGruther 
Sam Flowerday 
Lorenzo Pope 
Luke Smith 
Ky Landers
Matthew Aubrey
Lincoln Williams 
William D’Arcy 

 

Mistrzostwa Azji w siatkówce mężczyzn 2026 odbędą się w Fukuoce w Japonii w dniach 4–13 września. Zwycięzca tego turnieju automatycznie zakwalifikuje się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2026 roku.

KP, Polsat Sport
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ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEINNELUKE PERRYSIATKÓWKA
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