Wielkoszlemowa mistrzyni wycofała się z US Open! Nie powtórzy sukcesu z 2021 roku

Według informacji Press Association Raducanu nie zagra w turnieju, w którym triumfowała w 2021 roku. Powodem absencji jest uraz, którego Brytyjka nabawiła się podczas czerwcowych zmagań na nawierzchni trawiastej. Ta sama kontuzja zmusiła ją już do wycofania się z tegorocznego Wimbledonu.

Mimo że zawodniczka niedawno wróciła do lekkich treningów w specjalnym bucie ortopedycznym, lekarze wykluczyli możliwość jej startu w nadchodzącym turnieju wielkoszlemowym.

ZOBACZ TAKŻE: Znane siostry wracają! Venus i Serena Williams znowu razem

Poprzednie miesiące pod względem zdrowotnym nie były udane dla 23-latki. Jej zimowy okres przygotowawczy został zakłócony przez uraz stopy, a na początku lutego infekcja wirusowa wykluczyła ją z rywalizacji na dwa i pół miesiąca.

Tenisistka wróciła do gry pod koniec części sezonu rozgrywanej na kortach ziemnych. Ponownie nawiązała wówczas współpracę z Andrew Richardsonem - szkoleniowcem, pod którego wodzą zdobyła w przeszłości tytuł US Open. W czerwcu osiągnęła finał imprezy w Queen's Club, jednak to właśnie natłok spotkań w tamtym okresie doprowadził do przeciążenia organizmu i powstania obecnego urazu.

Kolejny opuszczony turniej będzie oznaczał spadek Raducanu z 49. miejsca w rankingu WTA. Ze względu na trwający proces leczenia zawodniczka nie znalazła się w kadrze Wielkiej Brytanii na finały rozgrywek Billie Jean King Cup, które zaplanowano na koniec września.

Sama zainteresowana spędza obecnie czas w Szwajcarii, skąd opublikowała w niedzielę krótki wpis w mediach społecznościowych. Swój pobyt w tym kraju podsumowała, nazywając go "najlepszym resetem w historii".

ŁO, Polsat Sport