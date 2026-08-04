Liderka światowych list wraca do gry po porażce z Naomi Osaką w 1/8 finału Wimbledonu. Po londyńskim Wielkim Szlemie 28-latka postawiła na wypoczynek i regenerację, zbierając siły na niezwykle wysoko punktowane amerykańskie turnieje.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec turnieju dla Polaka. Przegrał z niespełna 40-letnią legendą

Pierwszą rywalką tenisistki z Mińska będzie Uchijima. Japońska zawodniczka po Wimbledonie nie próżnowała - zagrała już aż dziewięć spotkań! Przed startem rywalizacji w Toronto 24-latka brała udział w turnieju w Vancouver. Dotarła tam do ćwierćfinału.

WTA w Toronto potrwa do 13 sierpnia. Przed rokiem najlepsza w całym turnieju okazała się reprezentantka gospodarzy, Victoria Mboko.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Moyuka Uchijima na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport