WTA w Toronto: Maja Chwalińska - Talia Gibson. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Maja Chwalińska i Talia Gibson zagrają ze sobą w ramach drugiej rundy WTA w Toronto. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Talia Gibson na Polsatsport.pl.

To będzie pierwsze oficjalne spotkanie Polki i Australijki. Młode zawodniczki wcześniej nie miały okazji rozegrać ze sobą oficjalnego meczu. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Koniec turnieju dla Polaka. Przegrał z niespełna 40-letnią legendą

 

Chwalińska, jako 22. rakieta światowego rankingu, rozpoczynała turniej w Kanadzie od tzw. wolnego losu. Podobnie było w przypadku Igi Świątek. Magda Linette i Magdalena Fręch także znalazły się w drugiej rundzie, jednak dopiero po pokonaniu wymagających przeciwniczek. 

 

Rywalką Chwalińskiej w jej pierwszym meczu w Toronto jest Talia Gibson. 22-letnia Australijka awansowała do drugiej rundy tych prestiżowych zmagań po kreczu Elisabetty Cocciaretto w drugim secie (6:2, 3:2, krecz). 

 

Ostatni mecz Polka rozegrała na Wimbledonie. Wówczas, po skręceniu kostki, przegrała z Mananchaya Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6. 

 

WTA w Toronto potrwa do 13 sierpnia. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Talia Gibson na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MAJA CHWALIŃSKATALIA GIBSONTENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 