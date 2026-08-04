To będzie pierwsze oficjalne spotkanie Polki i Australijki. Młode zawodniczki wcześniej nie miały okazji rozegrać ze sobą oficjalnego meczu.

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Chwalińska, jako 22. rakieta światowego rankingu, rozpoczynała turniej w Kanadzie od tzw. wolnego losu. Podobnie było w przypadku Igi Świątek. Magda Linette i Magdalena Fręch także znalazły się w drugiej rundzie, jednak dopiero po pokonaniu wymagających przeciwniczek.

Rywalką Chwalińskiej w jej pierwszym meczu w Toronto jest Talia Gibson. 22-letnia Australijka awansowała do drugiej rundy tych prestiżowych zmagań po kreczu Elisabetty Cocciaretto w drugim secie (6:2, 3:2, krecz).

Ostatni mecz Polka rozegrała na Wimbledonie. Wówczas, po skręceniu kostki, przegrała z Mananchaya Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6.

WTA w Toronto potrwa do 13 sierpnia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Talia Gibson na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport