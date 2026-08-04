Znany polski klub wycofał się z rozgrywek. To definitywny koniec

Szczakowianka Jaworzno to znany klub piłkarski, który w sezonie 2002/2003 występował na boiskach Ekstraklasy. Beniaminkowi nie udało się zapewnić utrzymania, a spadek został okraszony pamiętnym skandalem na tle korupcyjnym.

Drużyna ze Śląska zajęła wówczas 13. miejsce po ostatniej kolejce i rywalizowała w barażach o uniknięcie degradacji ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Jaworzanie przegrali pierwsze starcie na wyjeździe 0:1, ale u siebie wygrali 3:0. W toku śledztwa wyszło jednak na jaw, że mecz został sprzedany. Szczakowianka została zdegradowana przez PZPN do niższej ligi.

W kolejnych latach klub rywalizował na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce, natomiast w sezonie 2006/2007 zanotował spadek z ówczesnej trzeciej ligi (czwarty poziom). Od tamtej pory nie udało się już wrócić na poziom centralny. Szczakowianka zaczęła balansować między czwartą ligą, a "okręgówką". W sezonie 2025/2026 drużyna została zdegradowana z piątej ligi.

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Niestety, wiadomo już, że klub z Jaworzna nie przystąpi w tym sezonie nawet do rozgrywek B-klasy. To efekt problemów organizacyjnych, o czym poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Niestety nadal nie pojawili się kandydaci chętni do pracy w Zarządzie klubu i tym samym nie udało się wybrać nowych władz Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie po raz kolejny zdecydowało o przedłużeniu obrad o kolejny termin. Tym razem obrady odbędą się we wtorek 11 sierpnia o godzinie 17:00 w siedzibie klubu przy ul. Kościuszki 1.

W związku z całą sytuacją Zarząd niestety musiał podjąć trudną decyzję o wycofaniu drużyny seniorów z rozgrywek ligowych. To oznacza, że niestety w nadchodzącym sezonie nasz zespół nie będzie rywalizował o ligowe punkty. Jeżeli jednak w najbliższych miesiącach sytuacja ulegnie zmianie, to w kolejnych rozgrywkach (2027/2028) zostanie podjęta próba zgłoszenia zespołu do ligi, najprawdopodobniej na poziomie B klasy" - czytamy w oświadczeniu.

Z dalszej treści komunikatu dowiadujemy się, że klub nadal będzie prowadzić szkolenie dzieci i młodzieży oraz zaprasza wszystkich chętnych do wsparcia Szczakowianki.

"(…) Niezależnie od naszych poglądów, wieku, statusu - Szczakowianka to nasze wspólne dobro i dziedzictwo, działajmy ponad podziałami, by rozbrat z ligową piłką potrwał jak najkrócej!" - podkreślono.

Krystian Natoński, Polsat Sport