Zwrot ws. Lavariniego! Selekcjoner polskiej kadry blisko wielkiego powrotu

Siatkówka

Stefano Lavarini jest blisko powrotu do Fenerbahce Opet Stambuł - poinformował dziennikarz Alessandro Garotta. Dotychczasowy klub selekcjonera reprezentacji Polski kobiet Vero Volley Milano znalazł już następcę.

Portret mężczyzny w koszulce reprezentacji Polski, Stefano Lavarini
fot. PAP
Stefano Lavarini wraca do Fenerbahce Opet Stambuł

Alessandro Garotta z portalu volleynews.it przekazał we wtorek, że "wszystko zostało już ustalone". Stefano Lavarini po nieco ponad dwóch latach powróci do zespołu Fenerbahce Opet Stambuł. Jego następcą w Vero Volley Milano będzie selekcjoner reprezentacji Japonii Ferhat Akbas.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Fornal pokazał, gdzie są właśnie siatkarze. "Miała być Polska..."

 

Lavarini zastąpi w tureckiej drużynie Marcello Abbondanzę. Dla 47-latka będzie to szansa, by powiększyć dorobek. Podczas ostatniego pobytu w Fenerbahce zdobył z nim mistrzostwo oraz Puchar Turcji, natomiast w Lidze Mistrzyń zajął trzecie miejsce.

 

Włoch jest selekcjonerem reprezentacji Polski od 2022 roku. Wywalczył z nią trzy brązowe medale Ligi Narodów i poprowadził drużynę na igrzyskach w Paryżu. 

 

Prowadząc ostatnio Vero Volley Milano, szkoleniowiec dwukrotnie został wicemistrzem Włoch, sięgnął po Superpuchar Włoch, brąz Ligi Mistrzyń i zajął trzecie miejsce w Klubowych Mistrzostwach Świata.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FENERBAHCEINNESIATKÓWKASTEFANO LAVARINIVERO VOLLEY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Fornal - najlepsze akcje w turnieju finałowym Ligi Narodów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 