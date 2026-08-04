Zwrot ws. Lavariniego! Selekcjoner polskiej kadry blisko wielkiego powrotu

Alessandro Garotta z portalu volleynews.it przekazał we wtorek, że "wszystko zostało już ustalone". Stefano Lavarini po nieco ponad dwóch latach powróci do zespołu Fenerbahce Opet Stambuł. Jego następcą w Vero Volley Milano będzie selekcjoner reprezentacji Japonii Ferhat Akbas.

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Lavarini zastąpi w tureckiej drużynie Marcello Abbondanzę. Dla 47-latka będzie to szansa, by powiększyć dorobek. Podczas ostatniego pobytu w Fenerbahce zdobył z nim mistrzostwo oraz Puchar Turcji, natomiast w Lidze Mistrzyń zajął trzecie miejsce.

Włoch jest selekcjonerem reprezentacji Polski od 2022 roku. Wywalczył z nią trzy brązowe medale Ligi Narodów i poprowadził drużynę na igrzyskach w Paryżu.

Prowadząc ostatnio Vero Volley Milano, szkoleniowiec dwukrotnie został wicemistrzem Włoch, sięgnął po Superpuchar Włoch, brąz Ligi Mistrzyń i zajął trzecie miejsce w Klubowych Mistrzostwach Świata.

HP, Polsat Sport