Zwycięzcy Ligi Narodów wracają do Polski. Gdzie obejrzeć powitanie polskich siatkarzy?

To obecnie bezapelacyjnie najlepsza drużyna na świecie. Odkąd prowadzenie reprezentacji Polski objął Nikola Grbić, z każdej imprezy wraca ona z medalem. Nie inaczej było podczas tegorocznego turnieju finałowego Ligi Narodów.



Polacy w fazie interkontynentalnej przegrali dwa spotkania. Ostatnie tygodnie były jednak dla nich znakomite. Najwyższa forma przyszła w najważniejszym momencie, a to zaprocentowało zwycięstwem w całych rozgrywkach. Starcie finałowe ze Stanami Zjednoczonymi z pewnością zapadnie w pamięć kibiców, bo dostarczyło wielu emocji. Po pięciu setach lepsi okazali się Biało-Czerwoni.



To trzecie złoto Ligi Narodów dla Polski, w szeregach której błysnęło kilku zawodników dostających dotychczas mniej szans na grę. Najlepszym wybrany został jednak filar zespołu Tomasz Fornal.



Złota drużyna miała dotrzeć do kraju we wtorek w godzinach porannych. Ze względu na opóźnienie lotu naszych zawodników z Ningbo do Pekinu, poranne powitanie się nie odbyło.

Polscy siatkarze - jak przekazała krajowa federacja - byli więc zmuszeni zostać na noc w stolicy Chin i do Warszawy będą wracać grupami. Pierwsza część kadry ma wylądować w Warszawie w środę o godz. 7.30. Wśród pierwszych zawodników wracających do Polski będą m.in. Tomasz Fornal, uznany najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju finałowego, i Kamil Semeniuk.

Po powrocie do kraju siatkarzy czeka kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęcie przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu, czyli wrześniowych mistrzostw Europy, w których również będą bronić tytułu.

Przylot polskich siatkarzy planowany jest na 7.30, a uroczyste powitanie odbędzie się ok. 8.00-8.30. Transmisja na antenie Polsatu Sport 1, a także na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.