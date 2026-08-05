Potężny atak, efektowny blok, a czasem też błąd przeciwników. Każdy złoty medal wywalczony przez reprezentację Polski siatkarzy miał ten jeden charakterystyczny moment, po którym wszystko stało się jasne i na boisku następowała eksplozja radości.

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Te chwile z pewnością zapisały się w pamięci kibiców siatkówki w Polsce. "Uwaga Czernyszow! I aut! Aut, nie było bloku!" – krzyczał Wojciech Zieliński po ostatniej akcji igrzysk w Montrealu. "Przestrzelił, przestrzelił Stanley! To jest koniec, to jest koniec tego meczu" – to pamiętny okrzyk Tomasza Swędrowskiego po finale Ligi Światowej 2012. "Możemy to skończyć. Wlazły... Jesteśmy mistrzami świata!" – to z kolei pamiętny komentarz duetu Tomasz Swędrowski/Wojciech Drzyzga po finale siatkarskiego mundialu 2014 w katowickim Spodku.

Przypomnijmy finały, w których reprezentacja Polski wywalczyła najcenniejsze trofea. Ostatnie wymiany, które na zawsze zapisały się w historii polskiej siatkówki. Jak kończyły się akcje, po których nasi siatkarze wywalczyli mistrzowskie tytuły? Kto zdobywał decydujące punkty? Zobacz w galerii zdjęć:

10 akcji na wagę złota! Jak kończyły się zwycięskie finały polskich siatkarzy? Zobacz galerię

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