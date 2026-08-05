Gdzie obejrzeć mecz Hubert Hurkacz - Alejandro Tabilo?

Hubert Hurkacz ma za sobą niezwykle zacięty mecz pierwszej rundy turnieju ATP w Montrealu. Polak zmierzył się z Marcosem Gironem i wygrał w trzech setach 7:5, 4:6, 6:2.

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- Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Pierwsze mecze nigdy nie są łatwe. Trudno przyzwyczaić się do nowej nawierzchni. Ta wygrana jest tym ważniejsza, że wracam po kontuzji. Cieszę się, że dalej gram w Montrealu i mogę budować swoją formę. Dziękuję wszystkim za wsparcie - powiedział Polak.



Dla Hurkacza był to pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu kontuzji skreczował w 1/8 finału Wimbledonu, w którym mierzył się z Niemcem Janem-Lennardem Struffem.



W drugiej rundzie Hurkacz (72. ATP) zagra z 26. tenisistą światowego rankingu Tabilo, który miał wolny los.

Hurkacz - Tabilo. Transmisja TV i stream online

Mecz Hubert Hurkacz - Alejandro Tabilo odbędzie się w środę 5 sierpnia. Transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go. Początek około godziny 21:00.