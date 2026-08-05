Były reprezentant Polski wszystko policzył. Górnik Zabrze z szansą na nagrodę

Przed nami mecze polskich drużyn w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Tydzień temu przeżyliśmy mały szok po porażce Lecha Poznań, który odpadł z duńskim Aarhus, choć na wyjeździe wygrał 4:1 (teraz było 1:4 i 3:4 w karnych dla rywala). Co będzie teraz?

Żurawski nie rozumie, ale dalej wierzy w Lecha

- Przed tamtą poprzednią rundą założyłem wersję optymistyczną, że jedna z naszych drużyn zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów, jedna w Lidze Europy, a dwie w Lidze Konferencji – wylicza Maciej Żurawski. - Cztery nasze drużyny w fazie ligowej to była prognoza poparta argumentami. A jednak nie wyszło, choć mecz Lecha wydawał się formalnością. Zresztą potem miało być już z górki. Wszystko się jednak poprzewracało – przyznaje Żurawski.



Nasz rozmówca przyznaje, że do dziś nie rozumie, co stało się z Lechem. - Jako były zawodnik wiem tylko, że takie mecze i takie porażki nie do wytłumaczenia czasem się zdarzają. Słaby dzień ma większość piłkarzy, do tego dochodzą kwestie mentalne i brak umiejętności reagowania w sytuacji, gdy mecz się nie układa – wyjaśnia Żurawskim, dodając jednak, że teraz trzyma kciuki za Lecha w Lidze Europy. - Bo liczę, że teraz choć jeden nasz zespół zagra w fazie ligowej LE. To możliwe – przyznaje.

Górnik między młotem i kowadłem

Wiara w Lecha nie oznacza, że Żurawski skreśla Górnika i Jagiellonię. Górnik w środę gra z Ferencvarosem Budapeszt, a Jagiellonia w czwartek z Rangersami. - Górnik ma niezbyt ciekawą sytuację. Jak przegra to zagra w kolejnej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji z Monaco, a jak wygra, to wpadnie na Trabzonspor. Nagrodą za zwycięstwo byłaby gra ze słabszym rywalem, a tu tego rywala trudno wskazać. Myślę sobie jednak, że chyba lepszy byłby Trabzonspor.



Żurawski zauważa, że Górnik miał już przetarcie z Fenerbahce, który jest jednak lepszy od Trabzonsporu. Dodaje, że skoro Górnik napędził stracha Fenerbahce, to miałby szansę poradzić sobie z Trabzonsporem. - Choć droga daleka, bo mecz z Ferencvarosem łatwy nie będzie. Węgrzy są jednak wyżej notowanym zespołem. Jednak dobry mental poparty walką może wiele dać Górnikowi – ocenia Żurawski.

Jagiellonia musi to zrobić, jak chce pokonać Rangersów

Wątek Ligi Europy kończymy meczem Jagiellonii z Rangersami. Pierwszy zostanie rozegrany w Białymstoku. - Tu jest chyba największy problem, jak idzie o nasze drużyny. Z takim rywalem, jak Rangersi trzeba będzie rozegrać genialny mecz na bardzo wysokim poziomie z jak najmniejszą liczbą błędów – dowodzi nasz rozmówca.



Żurawski mówi, że dobrze zna Szkotów. - Finalnie zajęli w lidze trzecie miejsce, ale był długi fragment sezonu, gdzie oni dobrze wyglądali. Dopiero końcówka była nierówna i to przesądziło. To jest taka drużyna, która potrafi zagrać bardzo dobrze, ale potrafi też mocno rozczarować. Byloby dobrze, gdyby Jaga trafiła na takie właśnie spotkanie Rangersów. Przy czym nawet przy remisie w domowym spotkaniu nie powiem, że Jagiellonia jedzie na rewanż skazana na pożarcie. Rywal jest zbyt nieprzewidywalny – komentuje Żurawski.



Do kompletu brak nam jeszcze omówienia meczów Rakowa z Hammarby i GKS-u Katowice, który w czwartek gra z Hapoelem Tel Aviw. - GKS już zrobił miłą niespodziankę eliminując Żilinę. Katowiczanie weszli w sezon z kłopotami, nie mają doświadczenia pucharowowego, ale ich reakcja na przegraną w Żilini 1:2 była bardzo dobra. Zmobilizowali się mimo ligowej przegranej z Wisłą. Faworytem dwumeczu z Hapoelem nie będą, ale uważam, że sprawa jest otwarta. To samo bym powiedział w przypadku Rakowa, choć tam będzie trudniej – kończy ekspert Polsatu Sport.

Transmisja meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze w środę od godz. 20:05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia już o 18.00. Transmisja spotkania również w Super Polsacie od godziny 20:15.

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