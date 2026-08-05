Druzgocąca informacja o stanie zdrowia Piotra Liska. Co z mistrzostwami Europy?

Do nieszczęścia reprezentanta Polski doszło podczas jednego z ostatnich skoków na treningu w Spale. Lisek wylądował zbyt blisko dołka. Ratując sytuację źle postawił nogę, co spowodowało naderwanie mięśnia łydki. Czas rekonwalescencji przy takiej kontuzji wynosi około dwóch do trzech tygodni. To powoduje, że start w zaplanowanych w przyszłym tygodniu mistrzostw Europy jest niemożliwy.

Najlepszy polski skoczek o tyczce nie ukrywa rozżalenia.

– Jestem bardzo rozczarowany i na razie nie jestem w stanie się pogodzić z tym, co się stało. Pewnie, gdyby moje treningi nie wskazywały na to, że jestem dobrze przygotowany do walki o finał mistrzostw Europy, a później o wysokie skoki byłoby mi łatwiej. Właśnie dlatego dziś czuję się fatalnie, bo wiem, że byłem w dobrej dyspozycji – mówił Lisek.

– Skok o tyczce nie bez przyczyny uznawany jest za ekstremalną konkurencję, a wpływ na kariery zawodników ma też bilans pecha i szczęścia. Mnie w tym roku prześladuje wyjątkowy pech – dodał polski zawodnik.

Rzeczywiście, Lisek stracił w tym sezonie kolejną szansę na start w dużej imprezie, bo zimą nie mógł wystąpić w halowych mistrzostwach świata, które odbyły się w Toruniu. Wtedy przyczyną urazu była tyczka, która pękła w trakcie skoku podczas mityngu w Karlsruhe, co spowodowało upadek i uraz dłoni. W efekcie najbardziej utytułowany polski skoczek o tyczce musiał zakończyć sezon halowy. Kilkanaście dni temu wycofał się tuż przed startem w mistrzostwach Polski w Białymstoku, by nie ryzykować urazu przed mistrzostwami Europy.

Mistrzostwa Europy w Birmingham, bez udziału Piotra Liska, rozpoczną się w poniedziałek i potrwają do niedzieli, 16 sierpnia. Po wycofaniu się ze startu czołowego tyczkarza świata, reprezentacja Polski liczyć będzie 74 zawodniczki i zawodników.

Informacja prasowa