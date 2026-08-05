Co ze zdrowiem Tomasza Fornala? "Teraz jadę na rezonans"

Siatkówka

- Teraz jadę na rezonans do Łodzi. Muszę sprawdzić jedną malutką rzecz, która się działa podczas turnieju, a potem będę śmigał najprawdopodobniej do Zawiercia - zdradził w rozmowie z Polsatem Sport Tomasz Fornal.

Siatkarz Tomasz Fornal w stroju reprezentacyjnym z piłką do siatkówki.
fot. Cyfrasport
Tomasz Fornal wypowiedział się na temat swoich planów.

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Tomasz Fornal: Nie będę zdradzał szczegółów, ale było bardzo dobrze. Troszkę się pobawiliśmy. 

 

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Teraz jadę na rezonans do Łodzi. Muszę sprawdzić jedną malutką rzecz, która działa się podczas turnieju. Później będę śmigał najprawdopodobniej do Zawiercia. Tam w środę, czwartek. Potem pojadę do Krakowa, odwiedzę rodzinkę. Spotkam się  jeszcze z Kubą Kochanowskim. Nie zamierzam nigdzie latać. 


Wspomniałeś teraz, że spotkasz się z Kubą Kochanowskim. Wracasz właśnie po sezonie w Turcji do Polski i będziesz grał z nim w drużynie. 


Ja wiedziałem troszkę wcześniej niż wy, że będziemy grali razem. Bardzo się cieszę, bo to mój dobry przyjaciel, wręcz brat, więc nie mogę się doczekać wspólnego sezonu ligowego. 

 

Cała rozmowa z Tomaszem Fornalem w załączonym materiale wideo. 

 

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