Co ze zdrowiem Tomasza Fornala? "Teraz jadę na rezonans"

Jak świętowaliście zdobycie złotego medalu w Chinach?

Tomasz Fornal: Nie będę zdradzał szczegółów, ale było bardzo dobrze. Troszkę się pobawiliśmy.

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Jak planujesz spędzić swoje najbliższe dni wolne przed przyjazdem do Zakopanego?



Teraz jadę na rezonans do Łodzi. Muszę sprawdzić jedną malutką rzecz, która działa się podczas turnieju. Później będę śmigał najprawdopodobniej do Zawiercia. Tam w środę, czwartek. Potem pojadę do Krakowa, odwiedzę rodzinkę. Spotkam się jeszcze z Kubą Kochanowskim. Nie zamierzam nigdzie latać.



Wspomniałeś teraz, że spotkasz się z Kubą Kochanowskim. Wracasz właśnie po sezonie w Turcji do Polski i będziesz grał z nim w drużynie.



Ja wiedziałem troszkę wcześniej niż wy, że będziemy grali razem. Bardzo się cieszę, bo to mój dobry przyjaciel, wręcz brat, więc nie mogę się doczekać wspólnego sezonu ligowego.

Cała rozmowa z Tomaszem Fornalem w załączonym materiale wideo.

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MS, Polsat Sport