Cztery godziny w klinice. Gwiazdor tenisa przeszedł ważne badania

Tenis

Włoch Jannik Sinner spędził cztery godziny w klinice w Mediolanie. Lider rankingu ATP przeszedł profilaktyczne badania przed wylotem do Stanów Zjednoczonych.

Mężczyzna w białej czapce z daszkiem i koszulce polo patrzy w bok.
fot. PAP/Abaca
Jannik Sinner

Jannik Sinner przygotowuje się do kolejnych startów. Obecnie Włoch celuje w ostatni w sezonie turniej wielkoszlemowy - US Open. Zanim to jednak nastąpi, weźmie udział w imprezie rangi ATP Masters 1000 w Cincinnati. Wcześniej natomiast wycofał się ze zmagań w Montrealu.

 

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Sinner nie wyleciał jeszcze do Stanów Zjednoczonych. We wtorek spędził natomiast cztery godziny w klinice w Mediolanie. Badania wydają się być elementem starannego monitorowania stanu zdrowia oraz odpowiedniego zarządzania obciążeniami treningowymi pięciokrotnego mistrza wielkoszlemowego.

 

Pozytywnym sygnałem jest fakt, że Sinner opuścił klinikę uśmiechnięty. Po wyjściu z budynku poświęcił czas kibicom i rozdał im autografy.

 

Zawody w Cincinnati będą dla lidera rankingu ATP pierwszymi od Wimbledonu, gdzie sięgnął po tytuł. Amerykański "tysięcznik" potrwa w dniach 13-23 sierpnia.

 

Transmisje turnieju ATP w Cincinnati na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

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