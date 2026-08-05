Dramat Carlosa Alcaraza! Kolejne wycofanie

Ostatni mecz Carlos Alcaraz rozegrał 13 kwietnia. Później z powodu zapalenia pochewki ścięgna w prawym nadgarstku opuścił m.in. wielkoszlemowe Roland Garros i Wimbledon.

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Według nieoficjalnych informacji w trakcie rehabilitacji wystąpiło kilka komplikacji, przez co powrót do zdrowia przebiegał wolniej niż oczekiwano. W połowie lipca jednak tenisista udostępnił nagranie wideo, na którym widać było, jak lekko trenuje, choć sygnały z jego otoczenia wskazywały, że do powrotu zostało jeszcze sporo czasu, choćby dlatego, że na ręce wciąż był widoczny opatrunek.

Media spekulowały, powołując się na osoby ze sztabu Alcaraza, że były lider rankingu ATP planuje powrót właśnie na imprezę w Cincinnati, co oznaczałoby czteromiesięczny rozbrat z tenisową rywalizacją. Teraz jednak organizatorzy poinformowali, że Hiszpana zabraknie w tych zawodach.

"Wiemy, że Carlos robi wszystko, co w jego mocy, aby jak najszybciej wrócić do gry" - oświadczył cytowany w komunikacie dyrektor turnieju Bob Moran.

W związku z absencją w Cincinnati istnieją duże obawy, że aktualnie drugi zawodnik listy światowej opuści również ostatnią tegoroczną imprezę Wielkiego Szlema - US Open. Turniej w Nowym Jorku, który również Hiszpan wygrał przed rokiem, startuje 30 sierpnia.

Polsat Sport