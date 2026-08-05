El. Ligi Europy: Ferencvaros - Górnik Zabrze. Relacja live i wynik na żywo

Zabrzanie rozpoczęli tegoroczną przygodę w pucharach od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie kraju trafili na Fenerbahce. Górnik pokazał się z przyzwoitej strony, ale ostatecznie uległ tureckiemu gigantowi i spadł do kwalifikacji do Ligi Europy.

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W nich podopieczni Michala Gasparika trafili na Ferencvaros, który dotarł do tego etapu eliminując Vojvodinę i Twente. Zabrzanie poznali już potencjalnych rywali w kolejnych rundach eliminacji. Pokonanie węgierskiej drużyny będzie oznaczać czwartą rundę Ligi Europy i grę z Trabzonsporem. Z kolei odpadnięcie to rywalizacja w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji z AS Monaco.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport