Ferencvaros - Górnik Zabrze. Skrót meczu Ligi Europy (WIDEO)

Piłka nożna

Ferencvaros - Górnik Zabrze to spotkanie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Skrót będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

Grupa mężczyzn w strojach sportowych stoi na zielonej murawie.
fot. PAP
Ferencvaros - Górnik Zabrze. Skrót meczu Ligi Europy (WIDEO)

Górnik po tym, jak odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów, przegrywając dwumecz z tureckim Fenerbahce, walczy o awans do Ligi Europy. W trzeciej rundzie eliminacji podopieczni Michala Gasparika zmierzą się z węgierskim Ferencvarosem.

 

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Pierwszy mecz ekipa z Polski rozegra na wyjeździe, natomiast rewanż odbędzie się w Zabrzu.

 

Jak Górnik poradzi sobie w wyjazdowym starciu?

Ferencvaros - Górnik Zabrze. Skrót meczu:

Skrót meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

BS, Polsat Sport
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GÓRNIK ZABRZELIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
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