Ferencvaros - Górnik Zabrze. Skrót meczu Ligi Europy (WIDEO)
Ferencvaros - Górnik Zabrze to spotkanie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Skrót będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.
Ferencvaros - Górnik Zabrze. Skrót meczu Ligi Europy (WIDEO)
Górnik po tym, jak odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów, przegrywając dwumecz z tureckim Fenerbahce, walczy o awans do Ligi Europy. W trzeciej rundzie eliminacji podopieczni Michala Gasparika zmierzą się z węgierskim Ferencvarosem.
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Pierwszy mecz ekipa z Polski rozegra na wyjeździe, natomiast rewanż odbędzie się w Zabrzu.
Jak Górnik poradzi sobie w wyjazdowym starciu?
Ferencvaros - Górnik Zabrze. Skrót meczu:
Skrót meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl
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