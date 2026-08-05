Ferencvaros - Górnik Zabrze. Skrót meczu Ligi Europy (WIDEO)

Górnik po tym, jak odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów, przegrywając dwumecz z tureckim Fenerbahce, walczy o awans do Ligi Europy. W trzeciej rundzie eliminacji podopieczni Michala Gasparika zmierzą się z węgierskim Ferencvarosem.

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Pierwszy mecz ekipa z Polski rozegra na wyjeździe, natomiast rewanż odbędzie się w Zabrzu.

Jak Górnik poradzi sobie w wyjazdowym starciu?

Ferencvaros - Górnik Zabrze. Skrót meczu:

Skrót meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

BS, Polsat Sport