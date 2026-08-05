Filar reprezentacji Polski siatkarzy zdradza. "Pokazaliśmy to"

Tegoroczna edycja Ligi Narodów obfitowała w wiele emocji. Wisienką na torcie był finałowy mecz między Polską a Stanami Zjednoczonymi, w którym nasi rodacy odwrócili losy rywalizacji, wychodząc ze stanu 1:2 i triumfując w całych rozgrywkach.

- Pokazaliśmy, że ciężko jest nas złamać. Niezależnie od tego, co dzieje się na boisku, cały czas mamy głowę wysoko. Z tego jestem najbardziej szczęśliwy - wyznał Marcin Komenda w rozmowie z Polsatem Sport.

ZOBACZ TAKŻE: Długa podróż powrotna Polaków z Chin. Bednaruk opowiada o kulisach

W zeszłym sezonie Biało-Czerwoni także okazali się najlepsi w Lidze Narodów. Rozgrywający kadry zwrócił uwagę na różnicę między sukcesami z tego i ubiegłego roku.

- W 2025 wygraliśmy turniej finałowy bez straty seta. Poszło wtedy jak z płatka. Teraz natomiast było troszkę inaczej. To zwycięstwo, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi, smakuje świetnie i może dać tej drużynie bardzo dużo. Takie triumfy budują coś więcej - stwierdził.

Komenda uchylił również rąbka tajemnicy na temat świętowania po wygranej.

- Zrobiliśmy to tak, jak Polacy potrafią, czyli głośno i z uśmiechem. Było dużo radości, śpiewu i tańca. Była na to przestrzeń, bo mecz finałowy był trudny emocjonalnie i fizycznie, jak i cała Liga Narodów. Myślę więc, że mogliśmy sobie pozwolić - skwitował.

Teraz przed reprezentacją Polski krótki odpoczynek, a później zgrupowanie w Zakopanem. Głównym celem kadry Nikoli Grbicia w trwającej kampanii są wrześniowe mistrzostwa Europy.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport