Filar reprezentacji Polski siatkarzy zdradza. "Pokazaliśmy to"

Siatkówka

- Pokazaliśmy, że ciężko jest nas złamać - powiedział rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda w rozmowie z Polsatem Sport. Biało-Czerwoni po niezwykle emocjonujących rozgrywkach sięgnęli po triumf w Lidze Narodów.

Siatkarz w białej koszulce z numerem 4, uśmiechnięty.
fot. PAP
Marcin Komenda

Tegoroczna edycja Ligi Narodów obfitowała w wiele emocji. Wisienką na torcie był finałowy mecz między Polską a Stanami Zjednoczonymi, w którym nasi rodacy odwrócili losy rywalizacji, wychodząc ze stanu 1:2 i triumfując w całych rozgrywkach.

 

- Pokazaliśmy, że ciężko jest nas złamać. Niezależnie od tego, co dzieje się na boisku, cały czas mamy głowę wysoko. Z tego jestem najbardziej szczęśliwy - wyznał Marcin Komenda w rozmowie z Polsatem Sport.

 

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W zeszłym sezonie Biało-Czerwoni także okazali się najlepsi w Lidze Narodów. Rozgrywający kadry zwrócił uwagę na różnicę między sukcesami z tego i ubiegłego roku.

 

- W 2025 wygraliśmy turniej finałowy bez straty seta. Poszło wtedy jak z płatka. Teraz natomiast było troszkę inaczej. To zwycięstwo, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi, smakuje świetnie i może dać tej drużynie bardzo dużo. Takie triumfy budują coś więcej - stwierdził.

 

Komenda uchylił również rąbka tajemnicy na temat świętowania po wygranej.

 

- Zrobiliśmy to tak, jak Polacy potrafią, czyli głośno i z uśmiechem. Było dużo radości, śpiewu i tańca. Była na to przestrzeń, bo mecz finałowy był trudny emocjonalnie i fizycznie, jak i cała Liga Narodów. Myślę więc, że mogliśmy sobie pozwolić - skwitował.

 

Teraz przed reprezentacją Polski krótki odpoczynek, a później zgrupowanie w Zakopanem. Głównym celem kadry Nikoli Grbicia w trwającej kampanii są wrześniowe mistrzostwa Europy.

 

Polsat Sport
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Marcin Komenda
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