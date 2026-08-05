Fornal przemówił po powrocie do Polski! To zdjęcie skradło internet

Biało-czerwoni w podróż powrotną z Ningbo udali się w poniedziałek - najpierw do Pekinu, skąd mieli mieć już bezpośredni lot do Warszawy. Jednak z powodu opóźnienia pierwszego samolotu z Ningbo nie zdążyli na przesiadkę w stolicy Chin i poniedziałkowy samolot do Warszawy wystartował bez nich. Jak informował PZPS, ekipa zmuszona była zostać na noc w Pekinie i wracać do Warszawy grupami.

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Część poleciała przez Frankfurt, część przez Sztokholm, a część poczekała na kolejny lot bezpośredni do Warszawy i w środę rano ta ostatnia grupa, m.in. z Kamilem Semeniukiem i Tomaszem Fornalem, uznanym najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju finałowego, zameldowała się w kraju.

Po spotkaniu z kibicami i dziennikarzami, zawodnicy w końcu mogli rozpocząć zasłużone wakacje. Fornal niemal natychmiast spotkał się z jednym z wielkich nieobecnych Ligi Narodów - Jakubem Kochanowskim. Panowie pochodzą z tzw. "złotego rocznika" 1997 i wspólnie osiągali największe sukcesy w karierze.

Zdjęciem ze spotkania siatkarze podzielili się w mediach społecznościowych.

"Co nie będzie klasyczka, kto tak powiedział! A teraz kilka słów od Siwego: ten medal nie jest tylko tych co byli w Ningbo, to jest medal każdej osoby która trzyma za nas kciuki i nam kibicuje. Cieszę się, że jestem Polakiem i gram dla tak pięknego kraju, gdzie kibice kochają siatkówkę. Uwielbiam was i mam nadzieję że zawsze będziecie nas tak wspierać. Tymczasem Siwy idzie trochę odpocząć, 46h podróży robi swoje" - podpisał fotografię Fornal.

Kochanowski od dłuższego czasu zmaga się z urazem kolana. Niedawno okazało się, że w tym sezonie reprezentacyjnym już nie zagra.

Docelową imprezą tego sezonu są dla siatkarzy mistrzostwa Europy, które odbędą się w dniach 9 września - 26 września w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Polska zmierzy się w grupie z Bułgarią, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią i Izraelem.

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KP, Polsat Sport, PAP