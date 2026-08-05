Fręch - Pegula. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Fręch - Pegula? WTA w Toronto

Magdalena Fręch kontynuuje zmagania za oceanem. Po osiągnięciu drugiej rundy w Waszyngtonie, Polka przeniosła się do Toronto na turniej rangi WTA 1000.

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Na początek Fręch w Kanadzie odniosła triumf w dwóch setach. Łodzianka wyeliminowała Francuzkę Leolię Jeanjean.

Przeciwniczką Fręch w drugiej fazie zmagań w jest rozstawiona z "3" Jessica Pegula. Amerykanka w pierwszej fazie miała wolny los.

Przed tygodniem w Waszyngtonie to właśnie Pegula pokonała Fręch.

Fręch - Pegula. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Fręch - Pegula poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Pegula, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport