Górnik Zabrze - Ferencvaros. Kiedy jest rewanż? O której godzinie el. Ligi Europy?

Zabrzanie zaczęli grę w europejskich pucharach w sezonie 2026/2027 od eliminacji Ligi Mistrzów. Tam jednak przegrali z Fenerbahce (0:1, 1:1). Mimo to zebrali dobre opinie wśród kibiców oraz ekspertów.



Z kolei Ferencvaros od początku rywalizowało w eliminacjach Ligi Europy. W drugiej rundzie ekipa z Węgier wyeliminowała Twente Enschede (2:1, 2:2).

W pierwszym meczu Ferencvaros wygrał u siebie 1:0.



Zwycięzca dwumeczu zmierzy się w ostatniej rundzie eliminacji z Trabzonsporem. Z kolei przegrany "spadnie" do Ligi Konferencji, gdzie czeka już AS Monaco.

Górnik Zabrze - Ferencvaros. Kiedy jest rewanż? O której godzinie?

Rewanż Górnik Zabrze - Ferencvaros odbędzie się w czwartek 13 sierpnia. Początek meczu o 19.00.





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