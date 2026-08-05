Hitowy transfer Górnika. Były piłkarz Benfiki przeniósł się do Zabrza

Górnik ma za sobą znakomity sezon. Zespół z Zabrza zapewnił sobie wicemistrzostwo Polski, a na PGE Narodowym pokonał Raków Częstochowa 2:0 i zdobył Puchar Polski. Dzięki tym sukcesom "Trójkolorowi" wywalczyli awans do eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie ich przygodę zakończył turecki Fenerbahçe. Drużynę ze Śląska czeka dalsza walka o Ligę Europy, a pomóc w niej ma nowy zawodnik.

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Latem z Górnika odeszli dwaj kluczowi pomocnicy, Patrik Hellebrand za kwotę 1,7 miliona euro do ligowego rywala Korony Kielce oraz Lukas Ambros za 5 milionów euro do belgijskiego RSC Anderlecht. Odejście dwóch podstawowych pomocników pozostawiło w środku pola sporą lukę, którą klub musiał jak najszybciej wypełnić. Wcześniej tego lata "Trójkolorowi" sprowadzili utalentowanego pomocnika, Kacpra Urbańskiego, który przeżywał gorszy okres w swojej karierze. W Zabrzu reprezentant Polski ma odbudować formę, którą zachwycał w Serie A i podczas Euro 2024. Zabrzanie postanowili wzmocnić kadrę jeszcze jednym pomocnikiem.

Górnik już oficjalnie ogłosił transfer Paulo Bernardo. Zawodnik ma dołączyć na zasadzie rocznego wypożyczenia z możliwością wykupu. Portugalczyk będzie występował z numerem 8.

Bernardo jest wychowankiem portugalskiego giganta, Benfiki. W pierwszej drużynie pomocnik rozegrał 26 spotkań. Portugalczyk ostatnie lata spędził w szkockim Celticu. W drużynie z Glasgow rozegrał 97 spotkań, w których siedmiokrotnie zarówno trafiał do siatki, jak i asystował. Bernardo nie brakuje doświadczenia w europejskich rozgrywkach, które może się przydać klubowi z Zabrza. 19 razy występował w Lidze Mistrzów oraz 7-krotnie grał w Lidze Europy.

24-latek będzie chciał w klubie z Zabrza sięgać po kolejne trofea. W swojej karierze Portugalczyk trzykrotnie wygrywał ligę szkocką, dwa razy celebrował zdobycie Pucharu Szkocji i raz cieszył się z triumfu w Pucharze Ligi Szkockiej.

Teraz przed Bernardo nowe wyzwanie. Kibice Górnika będą liczyć, że jego doświadczenie oraz umiejętności szybko przełożą się na wyniki, a Zabrzanie ponownie włączą się do walki o najwyższe cele w kraju i Europie.

Gdzie obejrzeć mecz Ferencvaros - Górnik? O której godzinie?

Transmisja meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze w środę od godz. 20:05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia już o 18.00. Transmisja spotkania również w Super Polsacie od godziny 20:15.

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

Antoni Bednarczyk