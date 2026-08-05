Hitowy transfer Górnika. Były piłkarz Benfiki przeniósł się do Zabrza
Górnik Zabrze w tym sezonie może rywalizować na trzech frontach - w PKO BP Ekstraklasie, Pucharze Polski oraz rozgrywkach europejskich. Po letnich odejściach było pewne, że "Trójkolorowi" będą wzmacniać kadrę. Pozyskanie Paulo Bernardo to ruch, który wzbudza olbrzymie zainteresowanie.
Górnik ma za sobą znakomity sezon. Zespół z Zabrza zapewnił sobie wicemistrzostwo Polski, a na PGE Narodowym pokonał Raków Częstochowa 2:0 i zdobył Puchar Polski. Dzięki tym sukcesom "Trójkolorowi" wywalczyli awans do eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie ich przygodę zakończył turecki Fenerbahçe. Drużynę ze Śląska czeka dalsza walka o Ligę Europy, a pomóc w niej ma nowy zawodnik.
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Latem z Górnika odeszli dwaj kluczowi pomocnicy, Patrik Hellebrand za kwotę 1,7 miliona euro do ligowego rywala Korony Kielce oraz Lukas Ambros za 5 milionów euro do belgijskiego RSC Anderlecht. Odejście dwóch podstawowych pomocników pozostawiło w środku pola sporą lukę, którą klub musiał jak najszybciej wypełnić. Wcześniej tego lata "Trójkolorowi" sprowadzili utalentowanego pomocnika, Kacpra Urbańskiego, który przeżywał gorszy okres w swojej karierze. W Zabrzu reprezentant Polski ma odbudować formę, którą zachwycał w Serie A i podczas Euro 2024. Zabrzanie postanowili wzmocnić kadrę jeszcze jednym pomocnikiem.
Górnik już oficjalnie ogłosił transfer Paulo Bernardo. Zawodnik ma dołączyć na zasadzie rocznego wypożyczenia z możliwością wykupu. Portugalczyk będzie występował z numerem 8.
Bernardo jest wychowankiem portugalskiego giganta, Benfiki. W pierwszej drużynie pomocnik rozegrał 26 spotkań. Portugalczyk ostatnie lata spędził w szkockim Celticu. W drużynie z Glasgow rozegrał 97 spotkań, w których siedmiokrotnie zarówno trafiał do siatki, jak i asystował. Bernardo nie brakuje doświadczenia w europejskich rozgrywkach, które może się przydać klubowi z Zabrza. 19 razy występował w Lidze Mistrzów oraz 7-krotnie grał w Lidze Europy.
24-latek będzie chciał w klubie z Zabrza sięgać po kolejne trofea. W swojej karierze Portugalczyk trzykrotnie wygrywał ligę szkocką, dwa razy celebrował zdobycie Pucharu Szkocji i raz cieszył się z triumfu w Pucharze Ligi Szkockiej.
Teraz przed Bernardo nowe wyzwanie. Kibice Górnika będą liczyć, że jego doświadczenie oraz umiejętności szybko przełożą się na wyniki, a Zabrzanie ponownie włączą się do walki o najwyższe cele w kraju i Europie.
Gdzie obejrzeć mecz Ferencvaros - Górnik? O której godzinie?
Transmisja meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze w środę od godz. 20:05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia już o 18.00. Transmisja spotkania również w Super Polsacie od godziny 20:15.
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