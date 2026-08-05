Guru wśród trenerów z odezwą do Górnika Zabrze! "To otwarcie okna na świat!"

Michał Białoński, Polsat Sport: Dla Górnika Zabrze zbliżają się wielkie chwile. Dwumecz z Ferencvarosem o awans do Ligi Europy. Czy po starciach z Fenerbahce o Ligę Mistrzów można powiedzieć gloria victis - chwała zwyciężonym? Jakość piłkarska była po stronie Turków, ale Górnicy nadrabiali walecznością, pracowitością i charakterem. Niewiele brakowało, by w rewanżu wywalczyli bramkę dającą dogrywkę.



Antoni Piechniczek, selekcjoner trzeciej drużyny świata na MŚ 1982 r.: Jako człowiek, który prowadził Górnik przez jeden sezon, zdobywając mistrzostwo Polski, chciałbym wrócić i przypomnieć, że Górnik przyzwyczaił nas do wielkich sukcesów w europejskich pucharach. W latach 60., 70. 80. Przypomnę wielkie nazwiska, jak Huberta Koskę i Jana Gomolę w bramce; jak Ernest Pohl, Stefan Floreński, Stanisław Oślizło, Włodzimierz Lubański, Roman Lentner, Erwin Wilczek - cała plejada doskonałych piłkarzy, którzy odnosili wspaniałe sukcesy. Jak zwycięstwo nad Tottenhamem Hotspur na Stadionie Śląskim.



Dzięki Górnikowi Zabrze i Legii Warszawa polska piłka klubowa wypłynęła na szerokie wody. W międzyczasie Górnik dorobił się fantastycznego stadionu, który niczym nie różni się od wielkich aren europejskich. Rzeczywiście, Górnicy budują teraz zespół z dużą starannością. Do tego dorzuciłbym swoją drobną uwagę: aby odnosić sukcesy w europejskich pucharach, trzeba mieć nie tylko dobrą drużynę, ale przede wszystkim trzeba mieć drużynę, którą cechuje duża stabilizacja składu. Doświadczenie, które piłkarze Górnika zdobyli w dwumeczu z Fenerbahce będzie procentowało. Z drobnym warunkiem: stale dbamy o rozwój zarówno drużyny, jak i indywidualny każdego jej piłkarza, ale jednocześnie utrzymujemy stabilizację składu. Ona przyczynia się do lepszego zgrania, wzajemnego zrozumienia. Każdy taki dwumecz oznacza większe doświadczenie, które powinno owocować w kolejnych meczach.



W sumie Górnik odwalił już kawał dobrej roboty. Nie jest tak bogaty jak inne kluby ligowe w naszym kraju. Wtedy, gdy odnosił największe sukcesy, był oczkiem w głowie całego przemysłu węglowego. To dawało mu możliwość ściągania najlepszych polskich piłkarzy, których cechowało przywiązanie do barw klubowych, do kibiców, którzy ich dopingowało. Dlatego każdy z tych piłkarzy uważał, że gdzie jak gdzie, ale w Zabrzu nie można źle grać w piłkę.

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W dwumeczu z Fenerbahce musieliśmy liczyć jeśli nie na cud, to na sporą niespodziankę. Różnica w wydatkach na transfery obu ekip była ogromna. Ale w starciu z Ferencvarosem szanse są bardziej wyrównane. Czy możemy po cichu liczyć na to, że Górnik zapuka do drugich rozgrywek w hierarchii Starego Kontynentu – do Ligi Europy?

Ja nie jestem wizjonerem. Jestem tylko kibicem, a jednocześnie wiernym obserwatorem. Nie chcę powielać opinii większości kibiców. Ale jestem tego samego zdania, że szansa jest olbrzymia, że w tym dwumeczu faworytem jest Górnik. Świadomość, że można grać nie w Lidze Mistrzów, tylko o jeden stopień niżej, w Lidze Europy, która również otwiera okno na świat, doda drużynie animuszu. Dlatego też wszyscy kibicujemy Górnikowi i wierzymy, że mu się uda.

Antoni Piechniczek w samych pozytywach o Podolskim i z mocnym przekazem do trenera Gasparika

Jak pan ocenia przygody Lukasa Podolskiego z Górnikiem? Urodził się i wychował w Polsce, reprezentował Niemcy, z którymi sięgnął po mistrzostwo świata, ale zawsze podkreślał, że kibicuje Górnikowi. Potwierdził to, zostając jego piłkarzem, a ostatnio właścicielem. Zatem jego deklaracje co do uwielbienia Górnika nie były pod publiczkę, tylko realizuje to, co miał i nadal ma w sercu.

Ciągnie mnie pan za język we wszystkich tematach. Ja myślę, że gdybym był bliżej Górnika i pracował w klubie, to mógłbym wyrazić opinię. Wierzę, że Podolski angażuje się na sto procent. Wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do Górnika, mówił też, jak się czuł w reprezentacji Niemiec, gdy obserwował naszą reprezentację. Mogę się wypowiadać pod jego adresem w samych pozytywach. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że sport to też jest biznes. Nikt nie jest altruistą, nikt nie jest Rockefellerem, by topić wielkie pieniądze, wielkie miliony, który Podolski, na miarę Rockefellera, być może nie posiada. Czekajmy z cierpliwością na owoce pracy Łukasza, obserwujmy krytycznym okiem, zobaczymy, w jakim kierunku to będzie zmierzało i czym się to zakończy.

Jak pan ocenia młodego szkoleniowca Górnika Michala Gasparika, który osiągnął wielkie sukcesy w zeszłym sezonie, na czele ze zdobyciem Pucharu Polski?

Kibicuję mu. Mogę powiedzieć jednym, krótkim zdaniem: "Tak trzymać! Wierz w swoją szczęśliwą gwiazdkę, wierz w swoją wiedzę i swoje umiejętności. Myślę, że masz w Zabrzu dobrą atmosferę do wykazania się pracą. Myślę, że wierzysz w to, co robisz i jeszcze raz powtarzam - kibicuję ci i życzę wszystkiego najlepszego na tej trudnej drodze trenerskiej".