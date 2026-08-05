Hit transferowy potwierdzony! Arsenal sprowadził reprezentanta Brazylii

Piłka nożna

Brazylijczyk Bruno Guimaraes został pozyskany przez mistrza Anglii Arsenal za kwotę 75 milionów funtów. Dotychczas 28-letni pomocnik występował w innym klubie Premier League - Newcastle United.

Piłkarz w żółtej koszulce reprezentacji Brazylii z numerem 8 i rozłożonymi rękami świętuje na boisku.
fot. PAP/EPA
Bruno Guimaraes

Jak poinformowały w środę brytyjskie media, mistrz Anglii Arsenal osiągnął porozumienie w sprawie pozyskania kapitana Newcastle Bruno Guimaraesa. Według stacji "Sky Sports", pierwsza oferta Arsenalu za 28-letniego brazylijskiego pomocnika została wcześniej odrzucona, jednak stołeczny klub powrócił z ulepszoną propozycją i ostatecznie porozumiał się z Newcastle.

 

ZOBACZ TAKŻE: Chelsea wzmacnia defensywę! Wielki transfer potwierdzony

 

Doniesienia medialne wskazują, że Guimaraes wcześniej sygnalizował władzom Newcastle chęć przejścia do Arsenalu, o ile wpłynie satysfakcjonująca oferta.

 

Newcastle chciało zatrzymać swojego kapitana, którego kontrakt z klubem obowiązuje jeszcze przez dwa lata i zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon.

 

Guimaraes trafił do Newcastle z francuskiego Olympique Lyon w styczniu 2022 roku i stał się jednym z kluczowych zawodników drużyny.

 

Rozegrał łącznie 195 spotkań, zdobywając 31 bramek. Pomógł Newcastle zakończyć długie oczekiwanie na krajowe trofeum, prowadząc zespół jako kapitan do zwycięstwa w Pucharze Ligi w 2025 roku.

 

Pozyskanie Guimaraesa wniesie dodatkową jakość i doświadczenie do linii pomocy drużyny Mikela Artety, która zamierza obronić mistrzowski tytuł mistrza i skutecznie rywalizować na arenie międzynarodowej.

 

Reprezentant Brazylii wystąpił w barwach narodowych podczas tegorocznego Mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, w ostatnich latach regularnie pojawiał się w składzie drużyny narodowej.

 

Transfer Guimaraesa będzie kolejnym ciosem dla Newcastle, po odejściu kluczowych zawodników - Anthony'ego Gordona i Sandro Tonalego - a także menedżera Eddiego Howe'a.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAARSENALBRUNO GUIMARAESNEWCASTLE UNITEDPIŁKA NOŻNAPREMIER LEAGUETRANSFER PIŁKARZA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Hajto mocno o sytuacji Lecha. "To jest mental"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 