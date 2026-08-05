Hit transferowy potwierdzony! Arsenal sprowadził reprezentanta Brazylii

Jak poinformowały w środę brytyjskie media, mistrz Anglii Arsenal osiągnął porozumienie w sprawie pozyskania kapitana Newcastle Bruno Guimaraesa. Według stacji "Sky Sports", pierwsza oferta Arsenalu za 28-letniego brazylijskiego pomocnika została wcześniej odrzucona, jednak stołeczny klub powrócił z ulepszoną propozycją i ostatecznie porozumiał się z Newcastle.

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Doniesienia medialne wskazują, że Guimaraes wcześniej sygnalizował władzom Newcastle chęć przejścia do Arsenalu, o ile wpłynie satysfakcjonująca oferta.

Newcastle chciało zatrzymać swojego kapitana, którego kontrakt z klubem obowiązuje jeszcze przez dwa lata i zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon.

Guimaraes trafił do Newcastle z francuskiego Olympique Lyon w styczniu 2022 roku i stał się jednym z kluczowych zawodników drużyny.

Rozegrał łącznie 195 spotkań, zdobywając 31 bramek. Pomógł Newcastle zakończyć długie oczekiwanie na krajowe trofeum, prowadząc zespół jako kapitan do zwycięstwa w Pucharze Ligi w 2025 roku.

Pozyskanie Guimaraesa wniesie dodatkową jakość i doświadczenie do linii pomocy drużyny Mikela Artety, która zamierza obronić mistrzowski tytuł mistrza i skutecznie rywalizować na arenie międzynarodowej.

Reprezentant Brazylii wystąpił w barwach narodowych podczas tegorocznego Mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, w ostatnich latach regularnie pojawiał się w składzie drużyny narodowej.

Transfer Guimaraesa będzie kolejnym ciosem dla Newcastle, po odejściu kluczowych zawodników - Anthony'ego Gordona i Sandro Tonalego - a także menedżera Eddiego Howe'a.

PAP