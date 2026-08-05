Hurkacz - Tabilo. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Hurkacz - Tabilo? ATP w Montrealu

Tenis

Hubert Hurkacz - Alejandro Tabilo to spotkanie drugiej rundy turnieju ATP w Montrealu. Kto wygrał mecz Hurkacz - Tabilo? Jaki był wynik meczu Hurkacz - Tabilo?

Hubert Hurkacz wykonuje uderzenie forehandem podczas meczu tenisowego.
fot. PAP/PA
Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz wrócił do gry. Polak wyleczył kontuzję odniesioną na Wimbledonie i rozpoczął występy w ramach US Swingu, cyklu podprowadzającego pod ostatni w sezonie Wielki Szlem - US Open.

 

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Na początek w Ameryce Północnej Hurkacz startuje w turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu. Wrocławianin pokonał w premierowej rundzie Amerykanina Marcosa Girona.

 

Przeciwnikiem Hurkacza w drugiej fazie zmagań w Kanadzie jest rozstawiony z "25" Alejandro Tabilo. Chilijczyk w pierwszej fazie miał wolny los.

Hurkacz - Tabilo. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Hurkacz - Tabilo poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Tabilo, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport
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