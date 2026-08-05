Kapitan Jagiellonii szczerze przed meczem z Rangers! Mówił o spełnieniu marzeń

W czwartek na swoim boisku Jagiellonia zmierzy się ze szkockim Rangers FC w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy. Rewanż w Szkocji zostanie rozegrany 13 sierpnia.

- Myślę, że jesteśmy na podobnym etapie, jeśli chodzi o przygotowania do sezonu, my zagraliśmy jeden mecz ligowy więcej. Pogoda nie dopisze jutro, bo jest gorąco, ale sami wiemy, jak jest w Białymstoku: albo bardzo gorąco, albo bardzo zimno - mówił Romanczuk w środę na przedmeczowej konferencji prasowej.

ZOBACZ TAKŻE: Siemieniec szczerze o starciu w eliminacjach LE. "Gigantyczne wyzwanie"

Przyznał, że z przeciwników, na których Jagiellonia mogła trafić w tej rundzie kwalifikacji LE jako zespół nierozstawiony, chciał wylosowania szkockiej drużyny, bo nigdy w karierze - mimo ogromnego doświadczenia - nie mierzył się z przeciwnikiem z Wysp Brytyjskich.

Zwracał uwagę na kadrę szkockiej drużyny, w której są piłkarze - uczestnicy tegorocznych mistrzostw świata. Wymienił belgijskiego pomocnika Nikolasa Raskina.

- Rangers FC to solidna marka na mapie Europy, na takiego przeciwnika trzeba naprawdę się nastawić, to nie będzie łatwy mecz - podkreślił Romanczuk.

Mecz Jagiellonia Białystok - Rangers odbędzie się w czwartek 6 sierpnia. Transmisja w Polsacie Sport 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 18:00. Przedmeczowe studio o godz. 17:00. Transmisja spotkania również w Super Polsacie od godziny 18:00.

PAP